Sharon Stone revela que la crisis de un banco la hizo perder la mitad de su patrimonio

La actriz Sharon Stone reveló durante su discurso al recibir el Premio al Valor en la ceremonia de recaudación de fondos An Unforgettable Evening del Women's Cancer Research Fund (WCRF) que “perdí la mitad de mi dinero en este asunto bancario”, aparentemente refiriéndose al caso de Silicon Valley Bank (SVB), que sufrió una quiebra bancaria el pasado 10 de marzo, siendo la segunda más grande de Estados Unidos.

Entre lágrimas, Stone motivó la donación de los presentes a través de su historia y la de su estilista, a quien “le dijeron que perderá el cabello en una semana, así que esta noche, antes de arreglarme el cabello, elegimos sus sombreros, sus gorros, sus trapos, sus lápices labiales y nos aseguramos de que se vería genial y ella iba a tener alguna manera de lidiar con eso. Y eso fue muy divertido. Muy divertido”.

“Soy una idiota técnico, pero puedo escribir un jodido cheque. Y ahora mismo, eso también es coraje, porque sé lo que está pasando. Acabo de perder la mitad de mi dinero en este asunto de la banca, y eso no significa que no esté aquí”, continuó.

Stone no ofreció detalles de la cantidad de dinero que perdió. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intentó tranquilizar a los estadounidenses, alegando que el sistema bancario es “seguro”.

Sharon Stone breaks down in tears asking guests to donate more money. She says writing a check for her requires courage since she “lost half my money to this banking thing,” presumably referring to Silicon Valley Bank collapse. “This is not an easy time for any of us.” pic.twitter.com/ZTSP5TQ2od