Gerard Piqué: “Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Sin mencionar el nombre de Shakira, Gerard Piqué habló por primera vez en serio y sin ironías después de la tormenta que generaron los dos temas musicales donde su expareja arremetió en su contra, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” con Bizarrap y “TQG” junto a Karol G.

El futbolista retirado, como lo ha hecho en declaraciones anteriores, insistió sobre la responsabilidad de ser padres y en saber tomar decisiones que no afecten a los hijos.

“Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”, expresó al diario El País.

Otra indirecta con la que el español no solo respondió a la madre de sus hijos, Milán y Sasha, sino también a los millones de fanáticos de esta es cuando le resta importancia a las acusaciones que hacen sobre él y por lo que se niega hacer algo para revertir lo que se dice y dejar de ser el malo de la historia.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, explicó.

“El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, añadió.

Asimismo, Piqué evitó referirse a su vida privada, evadiendo temas sobre su reciente separación y su actual novia, Clara Chía. “No me apetece”, puntualizó.