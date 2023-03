El poder de una pluma que perdura en el tiempo

Lauren Jiménez

Santo Domingo, RD

El arte es uno de los pilares de la República Dominicana. La evolución que adquiere en la medida que pasan los años ha sido un proceso del que muchos han podido ser testigos. Se ha escapado de rumbos costumbristas. Los cambios establecidos, estructuras implementadas, o el manejo al que se adapta en cada etapa, son de resaltar.

El camino recorrido, los logros obtenidos y d las personas que han formado parte imprescindible de lo que hoy conocemos en nuestro mundo artístico ha sido arduo, pero seguro. Ya rompe las fronteras nacionales.

Cada 28 de febrero se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del Cronista de Arte; en honor a esto Joseph Cáceres, una figura muy destacada dentro de este ámbito. Para homenajearlo, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), llevó a cabo la puesta en escena del primer volumen del libro ‘Arte Nacional’, un compendio de su columna que lleva 58 años publicándose en el periódico ‘El Nacional’.

Sobre el libro La obra surge a raíz de la columna de Cáceres, la cual lleva el mismo nombre del libro, y que desde su creación se ha caracterizado por ser un puente entre este artista y la sociedad, sirviendo como espacio de expresión y reconocimiento al mundo artístico. Esta edición, de aproximadamente 400 páginas es una apretada compilación de los escritos de Joseph, orientados hacia su camino recorrido por el arte en el país y la manera en la que ha evolucionado con el transcurrir de los años.

Se enfoca en mencionar esos aspectos importantes que marcaron un antes y un después, haciendo énfasis en escritos desde julio de 1973 hasta enero de 1974.

El libro es una incondicional defensa al artista dando prioridad a lo nacional por encima de lo extranjero. Por eso, este es uno de los aspectos que más resalta, porque actualmente la República Dominicana necesita que su arte sea valorado como se merece.

En este Volumen I de Arte Nacional se abordan diferentes capítulos en los que destacan las críticas y las reseñas sobre temas de interés relacionados con el desarrollo cultural y también con los responsables de hacerlo.

Muchas figuras poseen la capacidad de poner el nombre del país en alto, sin embargo, no reciben el apoyo suficiente o ni siquiera se les reconoce. Ahora, más que nunca, se necesitan profesionales de la comunicación que, como voz de la sociedad, lleven un mensaje que aporte a ese apreciamiento de los valores nacionales.

¿Quién es Joseph Cáceres? Es más que un simple perioista. Es reconocido como “un verdadero artista” y muchos en la industria han tenido la oportunidad de colaborar con él. Sus consejos y escritos han marcado a varias generaciones.

Cáceres destacó como actor y director de teatro. Desde sus inicios se caracterizó por ser una influencia para varias de las generaciones que siguieron sus pasos en la prensa escrita, la radio, televisión e incluso lo que hoy conocemos como periodismo digital, según se indicó en la actividad de puesta en circulación del libro.

Emelyn Baldera, presidenta de Acroarte, fue una de las que describió a Cáceres como un decano de la crónica del arte y el espectáculo, que además ha influenciado a varias generaciones de periodistas y comunicadores, a quienes sirvió de guía para abrirle las puertas en el mundo del entretenimiento y el arte.

Su columna es visualizada como un santuario por donde deben pasar todos los periodistas, por el hecho de que es importante “asumir una pluma responsable en la comunicación”.

“Ser testigo de excepción de los hechos para informar apegado a los fundamentos del periodismo, levantando la voz crítica cuando sea necesario o parafraseando un buen consejo a una incontable cantidad de talentos artísticos que lo eligieron”, ha sido su lema durante el recorrido de su vida profesional.

El periodismo para él siempre ha sido uno de los aspectos más importantes, una de las tantas razones detrás de todo lo realizado en sus años de vida.

Él incursionó en la televisión para 1963, de la mano de José Joaquín Pérez y Mac Cordero, en el programa ‘Hola Nueva Ola’. Ganó visibilidad con la sección ‘El tema farandulero de la semana’.

Para 1974 llevó Arte Nacional a la televisión, que salió al aire por primera vez en Radio Televisión Dominicana (RTVD), como parte del espacio ‘El show de Johnny Ventura’.

Fue el primero en escribir sobre La Coco Band, en momentos donde la carrera de esta agrupación comenzaba a tomar revuelo, también acompañó a Fernando Villalona en sus inicios y pudo entrevistar a Johnny Ventura, con quien en su momento “tuvo algunas diferencias”, que después mejoraron.

Invitados especiales Asistieron diversas personalidades del mundo artístico, muchos premiados con un ‘Soberano’.

Dentro de estas figuras se encuentran Fernando Villalona ‘El Mayimbe’, Pochy Familia, Amaury Sánchez y Domingo Bautista, entre otros. Estos compartieron en determinado momento su experiencia con Joseph Cáceres.

“Joseph me atacaba cuando me tenía que atacar y me alababa cuando me tenía que alabar”, recordó Villalona.

Las anécdotas relacionadas con su vida fueron parte fundamental en la actividad y esto se relaciona también con la publicación de este volúmen, porque agrupa todos esos momentos importantes de la columna y se preocupa por llevar a los lectores un concepto claro de todo ese proceso artístico de la República Dominicana y su evolución.