Ana Gabriel logra tercer "sold out" en el Palacio de los Deportes

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras agotar en tres horas su segunda presentación y abrir tercera función en Santo Domingo, la artista mexicana Ana Gabriel ha logrado otro "sold out" de su espectáculo en el Palacio de los Deportes como parte de su gira “Por Amor A Ustedes World Tour”.

La intérprete de “Quién como tú” le cantará sus mejores éxitos a su fanaticada dominicana los días 29 y 30 de abril y el 2 de mayo de este año.

SD Concerts y PAV Events empresas a cargo de la producción del espectáculo, indican que la tercera función de Ana Gabriel se vendió por completo en menos de una hora.

Ana Gabriel en sus redes sociales compartió el siguiente mensaje de agradecimiento: “Me dieron la gran noticia que la tercera fecha de República Dominicana, Santo Domingo esta Sold Out y solo me queda decir gracias, no importa que todo lo que pueda comentar o decir con estas tres fechas sellamos un pacto de Amor…”

A lo largo de 8 países y 14 ciudades de Latinoamérica, miles de fanáticos han disfrutado de los éxitos de Ana Gabriel en sus conciertos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia y después de un rotundo éxito, “La Diva de América” traerá su voz hasta Quisqueya.