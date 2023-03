Kalimba niega acusaciones de supuesto acoso sexual

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A través de un comunicado, el artista nacido en Ciudad de México, Kalimba, negó las acusaciones de supuesto acoso sexual del que la cantante sinaloense Melissa Galindo señaló que fue víctima en 2020.

"Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", dice el texto publicado en todas las redes del cantante y bailarín.

El intérprete de “Tocando fondo” aseguró que valora el empoderamiento que ha adquirido el sexo femenino, aunque “es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio o para buscar evadir responsabilidades económicas o jurídicas”.

En ese sentido, el vocalista de la agrupación OV7 amenazó con proceder legalmente contra Melissa y contra quienes hayan “replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos”. Además, finalizó diciendo que no realizará otra declaración al respecto.

Melissa contó este jueves que Kalimba, quien tras haberla firmado bajo la disquera que acababa de abrir e invitarla como telonera de uno de sus conciertos en Monterrey, la tocó en su parte íntima cuando fue a llevarla a su hotel.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”, expresó Melissa en un video.

La joven mujer procedió a buscar ayuda de un abogado para anular su contrato por incumplimiento, pero le exigen pagar deudas de facturas infladas.

“Le conté todo (al litigante), fuimos con una notaría, el contrato se anuló por falta de cumplimiento de contrato, después me mandaron una lista de lo que supuestamente debía, pedí facturas y nunca me llegó, entonces todos los precios estaban ultra inflados (...) lo que quiero que quede con este video es que esta persona no siga haciendo esto que hace porque es su modo de operar”, continuó.

No es la primera vez que el actor y bailarín nacido en Ciudad de México se encuentra envuelto en una situación de violencia sexual. En el 2010, una adolescente también lo denunció por abuso y su carrera no volvió a ser la misma.