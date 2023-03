Muere cantante y compositor estadounidense Bobby Caldwell

EFE

Nueva York, Estados Unidos

El cantante estadounidense Bobby Caldwell, conocido por su voz conmovedora y versátil, murió ayer, martes, en su casa de Nueva Jersey, a los 71 años, informó este miércoles su esposa Mary a través de la cuenta del artista en Twitter.

"Bobby falleció aquí en casa. Lo sostenía fuerte en mis brazos cuando nos dejó. Descansa con Dios mi amor", señala el tuit, que además agradece las oraciones por su esposo a lo largo de los años e indica que una reacción negativa a un antibiótico afectó su salud los pasados seis años

De acuerdo con varios medios, el equipo del cantante informó en mayo del año pasado que tuvo una mala reacción a un antibiótico recetado, que le causó la ruptura de su tendón de aquiles y que le provocó una neuropatía periférica.

Pese a ello continuó con su carrera con ayuda de una silla de ruedas, un bastón y sus ayudantes, pero su condición siguió agravándose.

Robert Hunter Caldwell nació en Nueva York en 1951 y creció en la ciudad de Miami (Florida), escuchando a sus ídolos Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole o The Beatles.

Comenzó su carrera a principios de 1970, que se extendió por tres décadas, tocando la guitarra para Little Richard, pero a fines de esa década se lanzó en solitario con su álbum debut "Bobby Caldwell" que incluyó su gran éxito "What You Won't Do For Love" (1978) y que se colocó en la posición 9 de la Billboard Hot 100 (lista de éxitos musicales de los 100 sencillos más vendidos en EE.UU).

Publicó 16 discos, el último, "Cool Uncle", en 2015, y tres compilaciones.

Caldwell, que tocaba varios instrumentos, también compuso para intérpretes como Roberta Flack, Neil Diamond y Amy Grant, entre otros. Además compuso e interpretó canciones para las películas "Back to School", "Mac and Me" o "Salsa".