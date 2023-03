“Nena”, en voz de Yendry, una plegaria que se convirtió en canción y ahora da la vuelta al mundo

Yerlendy Abad / Nayeli Reyes

Santo Domingo RD

“Nena”, el tema en la voz de la domínico-italiana Yendry, narra una historia de amor filial, separación y ruego que ahora da la vuelta al mundo.

La pegajosa y melancólica canción de Yendry Cony Fiorentino (su nombre completo) cuenta el lloro de su propia madre, que se vio obligada a separarse de ella muy pequeña para mudarse a Italia y un año después, volvió a República Dominica para llevarla consigo.

“Es lo mismo que yo viví con mi mamá, yo no tenía pensado hacerla una canción y un día comence a tararear en el estudio y decir algunas palabritas y ahí mi productor me dijo: ‘oye, eso se escucha bien’ y salió Nena”, dijo a Listín Diario la artista, que este sábado 11 se presentará por primera vez en "Isle of Light", sobre la pieza que le ha augurado éxitos y tendencias en TikTok, Spotify y otras plataformas.

Dominicanidad en Europa

La ahora nominada al Grammy y Premios Lo Nuestro, desde sus inicios en el mundo de la música se ha caracterizado por aportar colores diferentes, parecidos a los auropeos pero con él toque latino, llevando donde se presente sus raíces dominicanas.

En 2020 la disquera “Sony Latin Music” anunció su firma y desde entonces los éxitos no han parado de lloverle y llega al 2023 desde un año que cataloga como “cargado de bendiciones” y cerca de lanzar su próximo disco.

“Fue un año muy intenso el que pasó. La verdad es que estoy trabajando mucho mucho mucho, y hay muchas bendiciones que llegan, pero estoy tratando de hacer todo lo que pueda. Estoy súper agradecida por todo lo que está pasando”, expresó.

Según explicó Yendry a este medio, una probadita de su álbum ya se encuentra en el mercado con “Herrera”, una bachata que le recuerda de dónde viene, República Dominicana.

“Saqué Herrera, que es la primera canción del álbum, y me trajo mucha felicidad porque es algo que viene de mis raíces, la bachata”, afirmó.

Se acercan las horas y por primera vez la intérprete de “You” se posicionará sobre un escenario dominicano en el festival “Isle Of Light”, en el que también figuran Alt-J, Nicki Nicole, Polo & Pan, Maya Jane Coles, Los Amigos Invisibles, Franc y Moody, Buscabulla y otros.

El evento es este sábado 11 en el Parque del Faro en Punta Torrecillas, Sans Soucí, desde las 2:00 de la tarde

“No veo la hora. Yo tenía que cantar el año pasado, pero me enfermé y no pude, llevo ya un año que no veo la hora de cantar”, dijo emocionada al referir que es su primer concierto ante el público dominicano y su familia.