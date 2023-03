Las cicatrices de Chiky Bombom: “Yo aprendí a luchar sin fuerzas”

Redacción digital

La influencer dominicana Chiky Bombom abrió su corazón y habló por primera vez de sus heridas emocionales: tuvo que aprender a “luchar sin fuerzas”.

Uno de los temas más sensibles y personales para Lissette Eduardo, nombre real de “Chiky”, se relaciona con su progenitora y la crianza de su hijo de 12 años.

“Tuve que vivir la adolescencia de una forma en la que no estaba preparada, me crié en un núcleo familiar donde mi mamá debía estar a mi lado”, reveló en el podcast 'Lo que no se habla' de Giselle Blondet y la psicóloga Janis Santaella.

A pesar de guardarle un profundo respeto a su madre, la influencer confesó que nunca ha soñado con ser como ella y que incluso ha construido una personalidad para evitar repetir patrones tóxicos y ciclos generacionales.

“Todas las niñas sueñan con ser como su mamá, yo nunca he soñado con ser como mi mamá porque me siento un ser totalmente diferente, esta personalidad que he construido ha sido para no ser como mi mamá”, dijo conmovida.

Explicó que esta renuencia se debe a que su madre “sufrió muchísimo” y “aguantó de todo por amor”, sin embargo, ella desde pequeña se negó a replicar este pensamiento y dijo: “eso es mentira del diablo”.

“No hay que aguantarle nada a nadie y cree esta personalidad de que no me dejo maltratar por nadie. No estoy en la tierra para sufrir”, afirmó con seguridad.

Rompiendo un ciclo generacional

Entre las muchas confesiones en el podcast, Chiky relató que un día mientras cocinaba se dio cuenta que era una versión idéntica de su madre y esto le generó preocupación, sobre todo en la crianza con su hijo. Ahí empezó a evaluarse.

“Yo estoy repitiendo ese ciclo con mi hijo y tomé la decisión de romper esas cadenas y ese ciclo generacional que ha habido en mí y que no ha sido nada fácil. Acabo de salir de una terapia con mi hijo y es difícil”, expresó.

Destacó que uno de los problemas más graves en la relación con su hijo adolescente es que no aceptaba su forma de ser y su personalidad extrovertida empezaba a “arropar” a su primogénito.

“Me cuestionaba por qué él no es como yo”, admitió.

“Amiga íntima” de la depresión

Se enteró que estaba embarazada y condenaron a su esposo a 20 años de prisión, estos fueron los detonantes de muchos episodios depresivos de la Chiky.

“El mundo se me vino encima”, expresó.

Su depresión fue tal, que empezó a “planear” su muerte y la de su hijo de dos meses de nacido.

Más tarde conoció su propósito en la vida a través de historias de mujeres que estaban pasando situaciones difíciles y empezó a ayudarlas a través de redes sociales. Ahí empezó a estudiar de la depresión y se hizo su “amiga íntima”.

“La vida es tan maravillosa, he aprendido a abrazar cada obstáculo que la vida me pone”, dijo emocionada.

Y es que ayudando a esas mujeres, se ayuda también a sí misma. Confesó que la vida le “habló”,

Hoy en día, siendo una de las figuras principales de Univisión, Chiky se proyecta como la reconocida Oprah Winfrey. “Estoy comprometida a volverme la mejor versión de mí y lo voy a lograr”, dijo con una gran sonrisa.