Abogado: ADN prueba inocencia de presunto asesino de XXXTentacion

TERRY SPENCER | AP

Florida, Estados Unidos

Un abogado del hombre acusado de matar a tiros a la estrella del rap en ascenso XXXTentacion durante un robo en 2018 frente a una tienda de motocicletas en Florida le dijo a un jurado el miércoles que las pruebas de ADN prueban que su cliente y otro hombre son inocentes.

El abogado Joseph Kimok dio el argumento de cierre final de la defensa en el juicio de tres hombres acusados de asesinato en primer grado, diciendo que aunque el artista luchó con sus asesinos antes de que le dispararan y se encontró ADN en el cuerpo y en un collar robado, no era de su cliente, Michael Boatwright, de 28 años. Tampoco fue del segundo pistolero acusado Trayvon Newsome, de 24 años, o del conductor de la fuga acusado y cabecilla Dedrick Williams, de 26 años.

“Quienquiera que haya luchado (XXXTentacion) no está en esta sala del tribunal”, dijo Kimok al jurado cuando el juicio de cuatro semanas se acercaba a su conclusión. “El ADN prueba que alguien que no se llama Michael Boatwright o Trayvon Newsome participó en este asesinato”.

Un cuarto hombre, Robert Allen, se declaró culpable el año pasado de asesinato en segundo grado y testificó contra sus antiguos amigos. Los abogados de los tres hombres dicen que está mintiendo sobre la participación de sus clientes en el asesinato y el robo, que generó $50,000. También dicen que los detectives del alguacil del condado de Broward estropearon la investigación, al no considerar a otros posibles sospechosos, incluida la estrella del rap canadiense Drake, con quien XXXTentacion tuvo una pelea en línea.

La fiscal principal Pascale Achille en su argumento de refutación el miércoles admitió que Allen no es un testigo perfecto, que tiene condenas por delitos graves anteriores, pero los co-conspiradores en asesinatos rara vez lo son.

“Los planes tramados en el infierno no tienen ángeles por testigos”, dijo.

Achille dijo que si bien los detectives nunca encontraron las armas, las máscaras y el dinero, solo Williams fue arrestado a los pocos días del tiroteo, lo que les dio tiempo a los demás para ocultar cualquier evidencia. Ella dijo que la falta de evidencia de ADN que vincule a los acusados con el asesinato es irrelevante, ese hecho no los excluye.

Durante su argumento de cierre principal el martes, Achille reprodujo un video de vigilancia de la tienda de motocicletas y otros lugares que, según ella, respaldan el testimonio de Allen. También reprodujo videos de teléfonos celulares que los acusados supuestamente tomaron horas después del asesinato que los mostraban sonriendo y bailando mientras mostraban puñados de billetes de $100.

Las deliberaciones del jurado comenzarán más tarde el miércoles o el jueves por la mañana después de que el juez de circuito Michael Usan instruya al jurado sobre la ley. Boatwright, Williams y Newsome enfrentan cadena perpetua obligatoria si son declarados culpables. Los fiscales no buscaron la pena de muerte.

XXXTentacion, cuyo nombre real era Jahseh Onfroy, acababa de salir de Riva Motorsports en los suburbios de Fort Lauderdale el 18 de junio de 2018 con un amigo cuando su BMW fue bloqueado por un SUV que se desvió al frente.

El video de vigilancia mostró que dos hombres armados enmascarados emergieron y confrontaron al rapero de 20 años en la ventana del conductor, y uno le disparó repetidamente después de una lucha de 45 segundos. Luego tomaron una bolsa Louis Vuitton que contenía los $ 50,000, que XXXTentacion acababa de retirar del banco. Luego volvieron a subirse a la camioneta y se dieron a la fuga. El amigo no resultó herido.

Los fiscales dicen que los tres acusados y Allen salieron ese día para cometer robos y fueron a la tienda de motocicletas para comprarle una máscara a Williams. Allí vieron al rapero y decidieron convertirlo en su objetivo.

Los fiscales dicen que Allen y Williams entraron a la tienda de motocicletas para confirmar que era él. Luego regresaron a la camioneta que habían alquilado, esperaron a que saliera XXXTentacion y lo emboscaron, según los fiscales.

El rapero, que pronunció su nombre "Ex ex ex ten-ta-see-YAWN", era una estrella en ascenso con ventas de platino que abordó temas como los prejuicios y la depresión en sus canciones. También recibió críticas por su mal comportamiento y múltiples arrestos, incluidos cargos de que golpeó severamente y abusó de su novia.