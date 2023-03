Manny Cruz recuerda entre lágrimas sus inicios cantando en restaurantes

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El merenguero Manny Cruz compartió con sus seguidores un video del conmovedor momento que vivió tras bajar del escenario después de su concierto el pasado sábado en el Palacio de los Deportes.

El cantante de “Bailando contigo” lloró sobre el hombro de su esposa Yeri Peguero, su hermano Daniel Santacruz y en el de parte de su equipo de trabajo y recordó sus inicios cuando “iba a las emisoras con mis canciones pidiéndole apoyo a cada dj y programador, las veces cuando salía a pegar afiches de los pequeños conciertos que hacía, cuando iba a restaurantes para que me dejaran cantar los fines de semana, las veces que me quedé sin dinero, de todas las puertas que se me cerraron en el camino, y de lo difícil que fue el haber dejado a mami, papi, mi hermano y mis sobrinos en Estados Unidos para regresarme a RD en búsqueda de mi sueño de ser cantante”.

En ese sentido, Manny dio gracias por lo ocurrido durante sus 15 años de carrera, que a su entender fueron útiles “para convertirme en el hombre que soy hoy día”. Además, por “toda esa gente que me encontré en el camino que sí me ayudó”.

“Lloro porque me encantaría que papi estuviera viviendo esto conmigo y hubiera visto todo lo que me está pasando, aunque sé, que tiene que estar muy contento mirándome desde allá arriba”, continuó.