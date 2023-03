La Materialista tras comentario sobre la hija de Natti Natasha: “Solo pido perdón si afectó a alguien”

Yerlendy Abad

Tras llamar “cacona” a la hija de Natti Natasha y Raphy Pina durante su participación en el reality “La Casa de los Famosos 3”, el equipo de trabajo de La Materialista pidió perdón en su nombre a través de un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram.

“Tuve unos días difíciles. En cual me llene de incertidumbre y solo me pregunto si vale o no la pena él sacrificio. En ocasiones no pensamos aquí dentro. Cometemos errores humanos que ni imaginamos como fuera se ve”, citan las primeras líneas del texto.

“Siento que quiero hacerlo bien y solo pido perdón si afecto a alguien. Cómo todos tengo mis días en alta y en baja. Solo pedir perdón a Dios por no agradecerle por tantas bendiciones y seguimos firme luchando y con fe! #materialistafamily gracias por su apoyo. Seguro vendrán días mejores y todo al tiempo de Dios. Cuento con ustedes!”, continuó.

Aunque la intérprete de “Las chapas que vibran” permanece aislada junto a otras personalidades, también hicieron pública una parte de la conversación que sostuviera con su compañero Raúl García, a quien le confesó lo mal que se ha estado sintiendo desde hace unos días

Mientras compartía con Aylin Mujica, Samira Jalil y Osmel Sousa, La Material dijo que no le gustaba el nombre de la primogénita de “La Dura de las duras” y que cuando crezca será “linda” porque ahora “es muy cacona, tiene la cabeza muy grande”.

Desde hace semanas, los seguidores más fieles de ese espacio de la telerrealidad piden a gritos que la intérprete de “Las chapas que vibran” entre al sum, sala en la que se conocen los resultados de las votaciones, debido a los críticas con respecto a los participantes que cuentan con el apoyo de la mayoría de los votantes, como son los actores mexicanos Paty Navidad y Pepe Gámez, quienes se han posicionado como los favoritos y más queridos del público.