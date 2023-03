Taylor Swift y Pink serán homenajeadas en los premios iHeartRadio 2023

AP

New York, Estados Unidos

Taylor Swift recibirá el premio iHeartRadio Innovator Award 2023 en los iHeartRadio Music Awards este mes, que contará con las actuaciones de Kelly Clarkson, Keith Urban, Pat Benatar, Muni Long, Cody Johnson, Coldplay y Pink, quien es el ganador del premio Icon de este año.

El Premio Innovador se otorga a un artista que ha "impactado en la cultura pop mundial a lo largo de su carrera". Los ganadores anteriores incluyen a Pharrell Williams, Justin Timberlake, U2 y Alicia Keys.

Pink recibirá el Icon Award en honor a su "impacto en la cultura pop, longevidad y relevancia continua como fuerza de gira y radio con una base de seguidores leales en todo el mundo".

Los iHeartRadio Music Awards se transmitirán el 27 de marzo en Fox desde el Dolby Theatre de Los Ángeles y en las estaciones de iHeartRadio y la aplicación.

Lizzo, Swift y Harry Styles lideran las nominaciones a los premios con siete nominaciones cada uno, y Jack Harlow y Drake les siguen de cerca con seis cada uno.

Para la canción principal del año, "About Damn Time" de Lizzo se enfrenta a "Anti-Hero" de Swift, "As It Was" de Styles, "Ghost" de Justin Bieber, "Woman" de Doja Cat, "Heat Wave" de Glass Animals, "Big Energy" de Latto, "Industry Baby" de Lil Nas X y Jack Harlow, "First Class" de Harlow y "Enemy" de Imagine Dragons.

Los fanáticos pueden votar en varias categorías, que incluyen mejor ejército de fanáticos, mejores letras, mejor versión de canción, mejor muestra y mejor video musical. La votación en Twitter comienza el miércoles con la categoría apropiada y los hashtags de los nominados y finalizará el 20 de marzo.

Con cinco nominaciones cada uno están Doja Cat, Beyoncé, Dua Lipa, Tems, Bad Bunny y Red Hot Chili Peppers. Silk Sonic, Future, Latto, Imagine Dragons, The Weeknd, BLACKPINK, Karol G y Nicki Minaj tienen cuatro cada uno.

Artista del año enfrenta a Beyoncé contra Doja Cat, Drake, Dua Lipa, Styles, Harlow, Bieber, Lizzo, Swift y The Weeknd por la corona. Los nominados a mejor dúo o grupo son AJR, Black Eyed Peas, BLACKPINK, Silk Sonic, Glass Animals, Imagine Dragons, Måneskin, OneRepublic, Parmalee y Red Hot Chili Peppers.

Los nominados al artista country del año son Carrie Underwood, Jason Aldean, Kane Brown, Luke Combs y Morgan Wallen. Los nominados al artista de hip-hop del año son Drake, Future, Kodak Black, Lil Baby y Moneybagg Yo.

Los nominados a artista alternativo del año son Imagine Dragons, Måneskin, Twenty One Pilots, Weezer y Red Hot Chili Peppers, estos últimos también figuran en la lista de artistas de rock del año, junto a Ghost, Papa Roach, Shinedown y Three. La gracia del día.

Los nominados al artista pop/reggaeton latino del año son Bad Bunny, Daddy Yankee, Farruko, Karol G y Rauw Alejandro. Y los nominados a mejor artista de R&B son Blxst, Bleu, Silk Sonic, Muni Long y SZA.