Lele Pons se obsesionó con Guaynaa hasta conquistarlo y llevarlo al altar

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Los cantantes Lele Pons y Guaynaa celebraron su boda el pasado 4 de marzo luego de conocerse en 2019 durante la grabación del video musical del tema “Los Puti (Shorts)” de la venezolana en colaboración con Lyanno y Favian Lovo.

Y aunque la también influencer reveló que lo evitaba porque “no era mi tipo” y no quería una relación en ese momento, “lo trataba bien” hasta que insistió para volverlo a contactar después de responder con un “gracias” a un “te amo”, por lo que se había decepcionado y alejado de ella.

“Me obsesioné para reconquistarlo”, contó Lele en una entrevista con Chente Ydrach. “Dije: 'No quiero saber si tiene novia, no me interesa, lo voy hacer'”, agregó.

La intérprete de “Se te nota” hizo que Sebastián Yatra hiciera fiestas privadas en su casa e invitara a su ahora esposo y provocara “retos” o juegos en los que se involucrara tocarse solo entre ellos y no con otras personas en la reunión.

Asimismo, Lele también explicó que se empeñó en ganarse a su suegro y complacía a Guaynaa hasta consiguiendo entradas para los partidos de beisbol a los que le interesaba ir.

“Lo llevé en helicóptero, para Halloween le di yo un costume para que estuviera con mi costume, hice de todo y él dijo 'óyeme, esa muchacha de verdad me quiere'. Siempre me quiso”, continuó.

En agosto de 2022, ante más de 400 mil personas, Guaynaa se arrodilló en Tomorowland con un anillo: “Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, sé lo mucho que significa esto para ti y se lo mucho que te gusta Tomorrowland, ¿Te casarías conmigo?” a lo que ella, entre lágrimas dijo “Claro que sí, sí, yes, yes”.

Finalmente, Guaynaa y Lele se juraron amor eterno el pasado sábado durante una ceremonia a la que asistieron aproximadamente 300 personas. Entre las que se pueden mencionar a celebridades como Winnie Harlow, Diplo, Paris Hilton, Anitta, Kimberly Loaiza, Natti Natasha, Sebastián Yatra, Chayanne, Dj Luian, Steve Aoki, Becky G, Manuel Turizo, Mau Montaner, Ricky Montaner, Zuleyka Rivera, Juanpa Zurita, Lyanno, Justin Quiles, Lola Indigo, Camila Cabello, Greeicy Rendón y Adamari López.