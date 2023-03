Ana de Armas y Chris Evans, juntos de nuevo en el film "Ghosted"

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

La actriz hispano-cubana Ana de Armas y el estadounidense Chris Evans comparten de nuevo protagonismo en "Ghosted", un film dirigido por Dexter Fletcher y cuyo trailer acaba de ser difundido por la plataforma audiovisual Apple Tv.



Se trata de la tercera vez que los actores coinciden en el reparto de una película, después de haber coprotagonizado el popular film de intriga "Knives out" (Puñales por la espalda), y "The Grey Man".



Según el avance del largometraje, que se estrenará el 21 de abril, se trata de una historia de amor con tono de comedia entre los protagonistas que tiene como fondo argumental un enredo propio de las películas de espías.



El protagonista de "The Avengers" (Los Vengadores), de 41 años, interpreta a un hombre aparentemente indefenso que se enamora de una espía, Ana de Armas, que previamente le ha hecho lo que se conoce como "ghosting", esto es, desaparecer tras haber tenido un primer encuentro romántico con él.



La película supone una nueva incursión de Ana de Armas, de 34 años, en Hollywood, donde este año ha sido nominada como mejor actriz por la película "Blonde", en la que encarna a Marilyn Monroe.