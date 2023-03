Novia sale de su boda para el concierto de Adele y logra autógrafo en su vestido

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Una pareja de recién casados terminó su noche de bodas en el concierto de Adele en el Caesars Palace de Las Vegas, donde lograron recibir una firma de la cantante británica, quien interrumpió su canción 'When We Were Young' para agradar a los ahora esposos.

Según 'Mirror.co.uk', la estilista Gaby y el agente inmobiliario Evan Koris redujeron la duración de su casamiento para llegar al espectáculo de su artista favorita y que esta pudiera regarle su autógrafo en el vestido de novia.

Los novios revelaron que hace 7 años prometieron que Adele cantaría en su ceremonia nupcial.

“En la nube un millón. Llorando por este momento, su concierto y celebrando con nuestros seres queridos. Nuestra visión se hizo realidad y no podemos creer que todo esto sea real. Obtuvimos nuestro momento más preciado. En el mejor día de nuestras vidas. Gracias @adele”, escribió Gaby en su Instagram.

“Fines de semana con Adele. Mi mundo está hecho: encontré el amor de mi vida y este hombre estaba decidido a que Adele cantara en nuestra boda... 7 años después, todos nuestros sueños se hicieron realidad. Gracias Adele por crear el recuerdo de toda una vida para nosotros”, agregó.