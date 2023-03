Netflix prepara live action del popular manga 'One Piece'

AP

Tokio, Japón

El exitoso manga japonés “One Piece” llega a Netflix como una serie de acción en vivo, un desarrollo que es a la vez emocionante y preocupante para los fanáticos que han visto un éxito mixto en una lista creciente de adaptaciones de Hollywood.

Haciendo una crónica de las aventuras de la mayoría de edad de Monkey D. Luffy, un joven pirata con un corazón de oro, la serie de manga más vendida del mundo ya se ha adaptado a una serie de televisión de anime con más de 900 episodios. También hay 13 películas animadas, videojuegos de "One Piece" y mercadería en abundancia.

Lista para dar su veredicto está Nina Oiki, una investigadora de género y política de la Universidad Waseda de Tokio que ha sido fanática de “One Piece” desde que estaba en la escuela primaria. Leyó el manga creado por Eiichiro Oda cuando apareció por primera vez en la revista Shonen Jump en 1997 y vio el programa animado que siguió poco después.

“Sé que algunas personas están preocupadas por lo que podría pasar con la nueva versión de Hollywood”, dijo, señalando cómo los intentos estadounidenses anteriores de representar cómics japoneses y obras animadas a veces resultaron decepcionantes.

La adaptación cinematográfica de Netflix de 2017 de "Death Note", un manga y anime sobre un libro que puede matar personas, fue ampliamente criticada como un fracaso. En diciembre de 2021, Netflix canceló “Cowboy Bebop”, su adaptación de acción en vivo del manga y anime del espacio occidental del mismo nombre, después de solo una temporada.

La polinización cruzada de Hollywood y Japón se remonta a décadas. Las referencias a Japón, como la imagen de una geisha en una pantalla, abundan en la película de ciencia ficción de 1982 “Blade Runner”, dirigida por Ridley Scott.

La película, a su vez, influyó en el anime, incluido el anime “Blade Runner: Black Lotus” que se emitió por primera vez en 2021.

El experto en cultura pop japonesa Roland Kelts dice que es un "momento impresionante para el anime", en parte debido a la transmisión en plataformas como Netflix, que ha ayudado a que el entretenimiento no tenga fronteras.

El live action de “One Piece”, que se espera para finales de este año, llega inmediatamente después del éxito mundial de “Demon Slayer”, otro manga que comenzó en la Shonen Jump y se adaptó a una película y una serie de anime que se retomó. por Netflix.

En febrero, The Pokémon Company anunció “Pokémon Concierge”, una colaboración de anime stop-motion con Netflix. Pokémon es la franquicia de medios más valiosa del mundo con ventas estimadas de todos los tiempos de $ 100 mil millones, según un informe de Statista de 2021. Seguidos de Hello Kitty, los dos productos japoneses superan las ofertas occidentales como Mickey Mouse, Winnie the Pooh y Star Wars. Las adaptaciones de acción en vivo de Hollywood de otros productos japoneses populares, desde el anime de intercambio de cuerpo de Makoto Shinkai de 2016 "Your Name" hasta la franquicia "Gundam" de robots gigantes que comenzó en 1979, también están en progreso.

El anime tiene un costo de producción bajo en comparación con las películas de acción en vivo, y los héroes generados por computadora no se enferman ni se lastiman ni hacen comentarios ofensivos fuera de la pantalla como lo hacen a veces los actores de la vida real, lo que lo convierte en un medio comercializable, dijo Kelts, autor de " Japanamerica”, que documenta la influencia de la cultura pop japonesa en los Estados Unidos.

“Son personajes estilizados y apátridas. Lo que quiero decir con eso es que los personajes de anime viajan globalmente muy, muy bien”, dijo Kelts. “Las celebridades humanas no siempre viajan tan bien”.

Los éxitos de ventas establecidos ofrecen la ventaja de una base de fans incorporada, pero también cuentan con un estricto control. Algunos, como “Ghost in the Shell”, han sido criticados por “blanquear” el original asiático. La película animada de 1995 se convirtió en una acción en vivo de Hollywood en 2017 en medio de quejas sobre elegir a la actriz estadounidense blanca Scarlett Johansson como el personaje principal, aunque Asia se mantuvo en gran medida fuera del debate.

"One Piece" de acción en vivo estará protagonizada por el actor mexicano Iñaki Godoy ("The Imperfects") como Luffy, cuya nacionalidad es canónicamente un misterio, junto con la actriz estadounidense Emily Rudd ("The Romanoffs") como Nami y el actor japonés-estadounidense Mackenyu (" Fullmetal Alchemist: Revenge of Scar”, “Fullmetal Alchemist: Final Transmutation”) como Roronoa Zoro.

La personalidad inclusiva del personaje principal, que atrae a más y más compañeros a unirse a su búsqueda a lo largo de la historia, destaca el tipo de escuela, oficina o entorno laboral que la gente anhela en la sociedad moderna, dijo el fan Oiki.

“Luffy es ese líder que todos queremos”, dijo. “Luffy es un héroe pero no un héroe extraordinario. Él es uno de nosotros. Quiere ser el rey de los piratas, pero no para gobernar, sino para que todos sean libres”.