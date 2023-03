Karol G alcanza su primer número uno global en Spotify gracias a “TQG”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante Karol G celebra este sábado otro logro de su tema junto a Shakira, “TQG”. La colaboración que unió a las colombianas se convirtió en la canción más escuchada a nivel global en Spotify, donde también es la primera creación musical de dos mujeres que logra ese puesto en la plataforma.

“Como empezó todo… cómo va. No hay palabras que describan este momento. Mi primera canción número uno global la comparto con ella @shakira y ella sabe lo honrada que me siento??‍??TQG??‍?? Número uno Global. Gracias a Todos por el amor infinito”, escribió la “Bichota” en su Instagram.

Desde su lanzamiento, el tema se convirtió en tendencia y ya superó los 140 millones de reproducciones en su primera hora.

“TQG”, con indirecta a las exparejas de ambas, fue publicada el pasado 24 de febrero junto a otras 16 canciones que forman parte del nuevo álbum de Karol, “Mañana será bonito”, donde tambien aparecen otros artistas como Romeo Santos, Justin Quiles, Ángel Dior, Sech, Quevedo, Carla Morrison, Maldy, Ovy on the Drums, Bad Gyal y Sean Paul.

“La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede curar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”, expresó la reguetonera en una entrevista para The New York Times.