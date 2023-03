Zoe Saldaña presentará en los Premios Óscar 2023

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz Zoe Saldaña anunció en sus redes sociales su participación el 12 de marzo durante la ceremonia de los Premios Óscar, que premia cada año lo mejor de la industria cinematográfica.

"Nos vemos el 12", escribió en su historia de Instagram junto a la lista de presentadores de la próxima entrega de la premiación, donde aparece el nombre de la estrella de Hollywood.

La presentación será la número 95 que prepara la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas y la misma tendrá lugar en el Dolby Theater de Los Angeles, California a las 8 de la noche, hora del Este, teniendo como conductor oficial a Jimmy Kimmel.

Los 23 premios de los Óscar se verán en vivo, contrario a otras ediciones donde se presentaban algunos en diferido.

Saldaña, de origen dominicano, està nominada como parte del elenco de Avatar: The Way of Water y presentará junto a otras celebridades como Michael B. Jordan, Janelle Monae, Troy Kotzur, Deepika Padukone, Questlove, Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana Debose, Samuel L. Jackson, Troy Kotsur, Jonathan Majors y Donnie Yen.