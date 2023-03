Todo lo que necesitas saber sobre los Premios Oscar 2023

AP

Los Angeles, Estados Unidos

Hollywood se está preparando para la 95.ª edición de los Premios de la Academia, donde "Everything Everywhere All at Once" aparece como la nominada principal y la industria cinematográfica espera superar "la bofetada" de la ceremonia del año pasado. Aquí está todo lo que necesita saber sobre los Oscar 2023, incluso cuándo son, dónde ver el show en vivo y las controversias de este año.

¿Cuándo son los Oscar?

Los premios Oscar se llevarán a cabo el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia comenzará a las 8 pm EST y se transmitirá en vivo por ABC.

¿Puedes transmitir los Oscar?

La transmisión se puede transmitir con una suscripción a Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y Fubo TV. Algunos de estos servicios ofrecen breves pruebas gratuitas. También puede transmitir el programa en ABC.com y en la aplicación ABC autenticando a su proveedor.

¿Quién es el anfitrión?

Jimmy Kimmel será el anfitrión por tercera vez y su primera vez desde 2018. Esa fue también la última entrega de los Oscar con un presentador en solitario. El espectáculo estuvo sin anfitrión durante varios años después de la última salida de Kimmel. El año pasado, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes fueron anfitrionas como trío. En un anuncio para el programa de este año con el estilo de "Top Gun: Maverick", Kimmel hizo su humilde caso de ser la persona adecuada para el trabajo y señaló que no puede recibir una bofetada porque "lloro mucho".

¿Qué está nominada a mejor película en los Oscars 2023?

Las 10 películas que compiten por la mejor película son: "Todo tranquilo en el frente occidental", "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans". “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triángulo de la tristeza”, “Mujeres hablando”. Aquí hay una guía de cómo puedes verlos.

¿Quién presenta?

La primera ronda anunciada de presentadores son: Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone , Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

¿Qué más hay para el espectáculo?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha dicho que los ganadores de todas las categorías se anunciarán en vivo en el programa. (El año pasado, algunas categorías se grabaron en un pre-show, algo que causó revuelo entre los miembros de la academia).

Todo apunta a una lista completa de actuaciones musicales, con Rihanna interpretando "Lift Me Up" de "Black Panther: Wakanda Forever". ” y Kala Bhairava cantando “Naatu Naatu” de MM Keeravaani de “RRR”. Aún no se sabe oficialmente si Lady Gaga cantará "Hold My Hand", de "Top Gun: Maverick", durante el espectáculo.

¿Quiénes son los favoritos?

El éxito independiente de ciencia ficción de Daniel Kwan y Daniel Scheinert "Everything Everywhere All at Once" llega con 11 nominaciones. Sin embargo, pisándole los talones está la comedia negra sobre peleas de amigos irlandeses "The Banshees of Inisherin", con nueve nominaciones, un total igualado por la película de Netflix sobre la Primera Guerra Mundial "All Quiet on the Western Front". Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) puede tener una ligera ventaja sobre Cate Blanchett (“Tár”) como mejor actriz.

Mejor actor es más difícil de llamar, con Brendan Fraser ("The Whale") y Austin Butler ("Elvis") en la mezcla. En las categorías secundarias, Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”) y Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”).son las principales candidatas, aunque la victoria de Jamie Lee Curtis en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla puede haber arrojado una llave en la categoría de actriz de reparto. Steven Spielberg ("The Fabelmans") puede ganar su tercer Oscar al mejor director, aunque los Daniels pueden haber surgido como los favoritos.

¿Qué ha sido controversial este año?

Aparte de los habituales desaires y sorpresas, el mayor lío de este año ha sido el debate en torno a la inesperada nominación de Andrea Riseborough como mejor actriz. Riseborough fue nominada por el drama ambientado en Texas poco visto "To Leslie" después de que muchas estrellas de la lista A se unieran en torno a su actuación.

Cuando otras dos candidatas a mejor actriz, Danielle Deadwyler ("Till") y Viola Davis ("Woman King"), fueron rechazadas, algunos lo vieron como un reflejo de los prejuicios raciales en la industria cinematográfica . La academia inició una investigación sobre la campaña de base repleta de estrellas para Riseborough, pero no encontró ninguna razón para rescindir su nominación.

¿Qué más debe buscar?

Solo la lectura del título a uno de los cortometrajes nominados de este año debería provocar una ola de risas. John Williams (“The Fabelmans”), nominado a la mejor banda sonora, es el nominado de mayor edad, con 90 años. Después de las históricas victorias consecutivas de mejor director de Chloé Zhao ("Nomadland") y Jane Campion ("The Power of the Dog") , ninguna mujer fue nominada este año a mejor director. Tampoco esperes ver a Will Smith en los Oscar en el corto plazo. Después de golpear a Chris Rock en la ceremonia del año pasado, la academia de cine prohibió a Smith asistir durante 10 años