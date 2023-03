Anitta dice que "vendería sus órganos" para romper su contrato con Warner

EFE

Sao Paulo, Brasil

La cantante brasileña Anitta cargó duramente en las redes sociales contra Warner Records y, en una charla con seguidores, afirmó que si pudiera vender sus órganos para romper su contrato con la discográfica, lo haría.



"Amor mío, si hubiera una multa (de rescisión) que pagar, ya habría subastado mis órganos, por más caro que fuese, para salirme. Pero desafortunadamente no la hay. Cuando somos jóvenes y aún no sabemos mucho, hay que prestar mucha atención a las cosas que firmamos", comentó la artista.



En particular, Anitta, una de las aspirantes al premio Mejor Nuevo Artista en la última edición de los Grammy, se quejó de los tiempos que maneja la discográfica para autorizar la publicación de sus canciones.



La cantante de "Envolver" le dijo a un seguidor que le pidió hace "bastante tiempo" a Warner lanzar un "remix" de una canción que le gustó a su público, pero hasta ahora no ha visto la luz.



"Amor, sé que quieren el remix, yo también. Cuando vi que les gustó, se lo mandé inmediatamente y les pedí lanzarlo hace bastante tiempo. Pero solo se pueden lanzar las cosas con su autorización. Para estar en Spotify, tienen que autorizarlas y enviarlas", agregó.



Anitta es la cantante más popular de Brasil en la actualidad y el año pasado se convirtió en la primera solista en alcanzar el puesto número uno en Spotify global, precisamente con "Envolver", tema que se volvió viral en las redes sociales de todo el mundo.