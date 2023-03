Rosalía inaugura el premio a la productora del año en los Billboard femeninos

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

Rosalía se convirtió esta noche en la primera artista en recibir el premio a la productora del año en los galardones Women in Music, de la revista musical Billboard.



“Para mí es muy especial (recibir el premio) porque esto no es usual y nadie sabe lo dura que es la labor de producción”, expresó la cantante española desde el escenario del Youtube Theater de Los Ángeles.



La autora de “Malamente” agradeció "primero a Dios", después a su familia y en tercer lugar a su equipo y honró el trabajo de todas aquellas cantantes que la precedieron e inspiraron a convertirse en artista.



“(Billboard) Muchas gracias por celebrar a mujeres que creamos música, yo hago mis propias canciones, escribo mis propias letras y produzco mi propia música. Este premio lo dedico a las futuras productoras porque sé que no soy la primera y que no voy a ser la última”, añadió.



La revista musical entrega estos galardones anualmente para condecorar el trabajo de artistas, creadoras, productoras y mujeres ejecutivas con una carrera en ascenso y que hayan aportado nuevas ideas a la industria de la música en los últimos años.



Otra de las estrellas de la noche fue la cantautora estadounidense Lana del Rey que recibió el premio visionaria.



La autora de "Summertime Sadness" fue recibida en el escenario por Olivia Rodrigo y con un discurso corto celebró los avances de la industria en términos de inclusión y diversidad.



"Me alegra que ahora sea un gran momento para expresarnos por quienes somos, esto no era así hace 14 años que inicié mi carrera", comentó.



La puertorriqueña Ivy Queen fue otra de las condecoradas de la noche quien recibió el premio icono de manos de Bad Bunny, quien apareció sorpresivamente en la tarima y expresó lo orgulloso que se sentía de la pionera del reguetón.



"Eso que tengo de Ivy Queen en mi ADN musical es lo que me ha hecho trabajar el doble para callar bocas, siempre sintiéndome orgulloso de quien soy, como ella lo ha hecho", mencionó el autor de "Un verano sin ti".



Queen tomó la palabra para hablar sobre lo difícil que fue para ella hacerse de un espacio como mujer en el género del reguetón, que hasta antes de ella, había estado liderado por hombres.



"Quiero hacer un llamado a todas las mujeres latinas y americanas de la industria a no dejar que nos vuelvan a separar y a dividir nunca más", mencionó la cantante de "Yo quiero bailar".



La celebración de las mujeres latinas continuó a lo largo de la noche con el premio impacto para la estadounidense de ascendencia mexicana Becky G, quien además cantó una versión acústica del tema "Mamiii".



Al borde de las lágrimas, Becky G celebró con orgullo sus raíces chicanas e impulsó a aquellos jóvenes que, como ella, buscaban hacer música y en algún momento los hicieron sentir que no lo lograrían.



"Vale la pena esforzarnos por lograrlo, solo así podemos generar un impacto", aseguró.



Otras galardonadas de la noche fueron la cantante trans Kim Petras, la intérprete de música country Lainey Wilson, la cantante de R&B Sza, las raperas Latto y Doechii y el fenómeno mundial de k-pop Twice.



Además, la cantante iraní-estadounidense Chloe Pourmorady alzó la voz por las mujeres iraníes al interpretar un tema inspirado en Mahsa Amini, una joven kurda que fue detenida y asesinada en septiembre de 2022 por la llamada Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.



Los galardones Women in Music, que se celebran desde 2007, en el pasado han condecorado a artistas como Madonna, Karol G, Ariana Grande, Lady Gaga, Taylor Swift, Demi Lovato, entre otras.