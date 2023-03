Figuras dominicanas y extranjeras son cíclicas en revivir pleitos viejos

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

No solo Alexandra Hatcu, Mozart La Para y Dalisa Alegría insisten en desempolvar sus conflictos y escandalizar la farándula con temas del pasado como si fuesen novedad. Figuras locales y extranjeras no terminan de hacer borrón y cuenta nueva a sus altercados públicos y cada cierto tiempo reviven sus pleitos.

Nancy Medrano - Sandra Berrocal, Santiago Matías - Lápiz Conciente, Majorie de Sousa - Julian Gil, Alejandra Guzmán - Frida Sofía, Niurka Marcos - Ninel Conde son algunas parejas que de manera cíclica vuelven a ponerse en la palestra en repetidas ocasiones para revivir sus disputas.

Nancy Medrano y Sandra Berrocal

En mayo 2019, Nancy Medrano comenzó una situación con Sandra Berrocal que duró tres años tras la ex Cirquera confesar en “El Mañanero” que le prestó mil dólares a su entonces amiga para pagar la cuenta de un restaurante, donde se encontraban celebrando su cumpleaños.

Mientras Nancy acusaba a su colega de “ladrona” en los diferentes programas que visitaba, como “Vale por tres” y “Alofoke Radio Show”, Sandra solo se limitó a decir que “no tengo el corazón para expresarme así de una persona. No voy hablar mal de ella y le pido a Dios que le toque su corazón”.

Durante ese tiempo de cobro público, las presentadoras hasta evitaban coincidir en un mismo proyecto, hasta el punto que Nancy renunció de “Sin Filtro Radio Show” al enterarse de la llegada de Sandra como parte del elenco de ese espacio radial.

Finalmente, fue en agosto de 2021 que Nancy anunció en el canal de YouTube de La Pitonisa que Sandra había saldado su deuda.

Santiago Matías y Lápiz Conciente

Después de crecer juntos en el género urbano dominicano, Santiago Matías y Lapiz Conciente se declararon la guerra que reinicia cada cierto tiempo. La última discusión que tuvieron en redes sociales fue en septiembre del año pasado a raíz de las indirectas que lanzó El Alfa en su tema “Que no remix”.

“Quiero que entiendas que tú no eres nadie, ni tú ni los que están contigo… Nosotros no queremos estar cerca de ti. No te necesitamos porque no tienes el nivel intelectual ni moral para estar cerca”, dijo el rapero a través de una trasmisión de Instagram.

Mientras que el influencer y empresario catalogó a Lápiz como una persona conformista y “un paraíso de incoherencias” por sus supuestas contradicciones.

Majorie de Sousa y Julian Gil

Los más recientes en traer una y otra vez un tema en común que nació junto con su hijo Matías, quien ha estado en medio de ambos, son Julián Gil y Marjorie de Sousa.

El actor argentino se mostró desesperado este martes durante el programa de televisión que conduce, “¡Siéntese Quien Pueda!”, y le pidió a su expareja que por favor le dejara ver al menor luego de verle la cara por última vez en 2019.

“Te suplico, te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo. Matías merece estar en la vida de su padre, y sus hermanos, de sus tías”, expresó Julián.

Luego de su separación, Julián y Marjorie llegaron hasta los tribunales por tres años para pelear la custodia de su retoño hasta que en octubre de 2020, un juez decidió que el galán de telenovelas perdía la patria potestad del infante.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía

A raíz de la denuncia que hiciera Frida Sofía, en abril de 2021, sobre la supuesta violación sexual que sufrió de niña a manos de su abuelo Enrique Guzmán, la relación entre ella y su madre, Alejandra Guzmán, se fracturó.

Aunque en julio de 2022, Alejandra, quien no creyó la confesión de Frida, trató de reconciliarse, su unigénita no deja escapar una oportunidad para arremeter contra su progenitora.

Asimismo, recientemente, pese a los constantes insultos y la demanda de Frida a su madre y su abuelo, la cantante insiste en un acercamiento con su hija.

“Ojalá, Dios escuche, porque quisiera una reconciliación”, dijo Alejandra.

Niurka Marcos y Ninel Conde

Niurka Marcos y Ninel Conde son las eternas rivales. La cubana no pierde tiempo para dejarle saber a la mexicana que “no es una vedette porque no canta ni baila ni actúa”, además de las burlas que le hace en referencia a sus cirugías plásticas.

Medios internacionales señalan que la enemistad entre las divas inició en 2014 cuando supuestamente Niurka quedó fuera de una obra de teatro.

“Yo tengo motivos para estar enojada, le pediste al señor Varela que me sacara de ‘Baño de Mujeres’. Tengo motivos porque le has pedido a diferentes producciones que te mantengan lejos de mí”, indicó Marcos.

Por su lado, Ninel se ha negado en múltiples ocasiones a responder a los insultos, restándoles importancia, aunque también ha definido a Niurka como “talentosa e inteligente para sus negocios”, sin responder las ofertas que le hizo Niurka de hacer un proyecto juntas para ganar dinero y darle ese regalo al público.



