La serie "Stranger Things" se convertirá en una obra de teatro en Londres

EFE

Londres, Reino Unido

La serie de suspense y fenómenos paranormales "Stranger Things" se convertirá a finales de este año en una obra teatral en el West End londinense, anunciaron hoy los productores de la representación.



La trama de la obra se remontará a veinte años antes de los sucesos que narra la popular serie de Netflix y girará en torno a los personajes Jim Hopper, Bob Newby y Henry Creel cuando eran más jóvenes.



Sobre las tablas del teatro Phoenix de la capital británica, los actores representarán una historia firmada por Kate Trefry, guionista y coproductora ejecutiva de la serie, y dirigida por Stephen Daldry, responsable de "The Crown".



La obra del West End estará producida por Netflix y Sonia Friedman Productions, compañía responsable el éxito teatral "Harry Potter And The Cursed Child".



Matt y Ross Duffer, creadores de la serie que se estrenó en 2016, afirmaron a los medios que la nueva experiencia teatral permitirá a los espectadores "conocer a nuevos personajes entrañables", así como reconocer a "otros muy familiares".



La representación será "un viaje hacia el pasado que sentará las bases para el futuro de 'Stranger Things'", señalaron los creadores.