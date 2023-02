Familia del actor Tom Sizemore: 'decidir el final de la vida es importante'

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Más de una semana después de que Tom Sizemore sufriera un aneurisma cerebral, un representante dice que la familia del actor “ahora está decidiendo el final de la vida”.

“Hoy, los médicos informaron a su familia que no hay más esperanza y recomendaron la decisión de terminar con la vida”, dijo el gerente de Sizemore, Charles Lago, en un comunicado emitido el lunes por la noche. Lago dijo que se emitiría otra declaración el miércoles.

Sizemore colapsó el 18 de febrero temprano en su casa en Los Ángeles y ha estado hospitalizado desde entonces, permaneciendo “en estado crítico, en coma y en cuidados intensivos”. El aneurisma cerebral fue el resultado de un derrame cerebral, según el comunicado de Lago.

Sizemore, de 61 años, ha actuado en películas como "Saving Private Ryan", "Heat" y "Black Hawk Down". Si bien recibió elogios por su actuación, su carrera se hundió en medio de una letanía de arrestos por abuso de drogas y enfrentamientos con las fuerzas del orden, incluidas denuncias de abuso y violencia doméstica. En 2003, fue condenado por cargos de violencia doméstica contra su ex novia, la ex señora de Hollywood Heidi Fleiss.

En 2017, una mujer acusó a Sizemore de abusar de ella cuando tenía 11 años durante la producción de la película “Born Killers”. No se presentaron cargos.

Sizemore tiene dos hijos, gemelos de 17 años.