Mujeres "barren el piso" con los hombres en sus canciones, a lo Paquita la del Barrio

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Ya no son solo los hombres que “bajan duro” en sus contenidos líricos, por lo que muchas veces los tildaban de machistas. Las mujeres ahora también incurren en ese ardid para pegar canciones sobre infidelidades o relaciones sexuales, algunas de ellas tan crudas y directas que pudiera decirse que “barren el piso” con sus exparejas.

Esta modalidad de letras de “odio y desprecio” hacia una expareja o a los hombres en sentido general lleva a recordar a la mexicana Paquita la del Barrio, quien se caracteriza por eso.

Por ejemplo, las cantantes colombianas Shakira y Karol G se unieron a la colaboración más esperada por sus fanáticos, “TQG” ("Te quedó grande").

No solo Shakira y Karol G se expresan libremente sin miedo a lo que puedan decir de ellas, sino que también Natti Natasha, La Insuperable, Tokischa, Yailin la mas Viral, Cardi B, Cazzu, Nathy Peluso y María Becerra también utilizan letras fuertes en sus canciones que antes solo eran medianamente aceptables en hombres.

En el caso de Shakira y Karol G, el tema “TQG” ha generado polémica entre los seguidores de la música latina por un contenido lleno de indirectas a sus ex parejas tras la barranquillera prender el candelero con “Te felicito”, “Monotonía” y “Bzrp BZRP Music Sessions #53”, donde también arremete abiertamente hacia su ex Gerard Pique. Pocas veces en la historia artística había sucedido un caso parecido.

“En esta canción sé que ella quería expresar una vibra diferente con su voz porque es un momento diferente de su vida. Suena muy poderosa, sexy y diferente y me encanta que quería poner una vibra distinta”, explicó Karol G en una entrevista.

De un tiempo a esta parte, pasamos de Ivy Queen, quien en 2003 decía: “Yo quiero bailar. Tú quieres sudar; y pegarte a mí, el cuerpo rozar; yo te digo sí, tú me puedes provocar; eso no quiere decir que pa’la cama voy”, a letras que no dejan nada a la imaginación.

Aunque además de Ivy, estuvieron Alejandra Guzmán, Madonna y Björk, entre otras.

Natti Natasha

Junto a Becky G, Natti Natasha fue una de las primeras en cantarse a sí misma y a otras mujeres como los hombres ya estaban acostumbrados hacerlo hace tiempo cuando dijo en “Sin pijama”:

“La pasamos romantic sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre he sido una dama, pero soy una p*rra en la cama”.

“Para mí siempre fue muy importante demostrar sin cansarme, en muchos momentos y escenarios diferentes, que no había diferencias entre la mujer y el hombre en la música”, dijo Natti Natasha a Efe.

La dominicana también habla de sexo y drogas en temas como “Amantes de una noche”, “Me gusta”, “Natti, Karol, Becky (remix)”, “Imposible amor”, “To’ esto es tuyo”, “Mayor que usted”, “Wow BB” y “Philliecito”.

Yailin

Aunque con una carrera relativamente corta, la dominicana Yailin la más Viral pasó rápidamente del típico dembow jocoso con “Quién me atraca a mí?” en colaboración con Haraca Kiko a “Nataly” con Ceky Viciny, La Perversa y Shadow Blow, “Deposito de leche”, “Cuero” y “Si tú me busca”, esta última con Anuel AA.

En junio de 2022, durante una entrevista en “Alofoke Sin Censura”, Anuel prometió que su esposa estaría experimentando con letras más limpias en una canción producida por Rosalía.

“Viene mucha música de Yailin, de Yailin lo que vamos hacer ahora, el plan de trabajar ahora mismo de ella, va a seguir sacando sencillo tras sencillo porque está montando un EP, que está casi terminado ¿si me entiendes? Y tiene par de featuring también, ya ha grabado par de remix y ya van a empezar a salir todos”, expresó el rapero puertorriqueño.

Tokischa

A pesar de que la música de Tokischa nunca ha sonado en emisoras tradicionales, las redes sociales han sido suficientes para que las autoridades y gran parte del público se indignen con sus letras.

Su canción más controversial fue “Desacato escolar” en colaboración con Yomel El Meloso, quien junto a La Toki vistió en el videoclip el antiguo uniforme de las escuelas públicas del país, por lo que el Ministerio de Educación se querelló en su contra.

El Minerd argumentó violaciones al Código Penal Dominicano ley 133-03, al Código del Menor y a la Ley de Drogas 50-88, por la incitación al consumo de marihuana mientras actúan como estudiantes de básica, en su mayoría menores de edad.

Finalmente, el video musical fue eliminado, al igual que el de “Perra” de La Toki y J Balvin tras estos ser condenados por autoridades de ese país por supuesto contenido machista y misógino.

La Insuperable

En “Me subo arriba”, “Cama vacía”, “Amantes” y “Soy mama”, La Insuperable ha expresado su sexualidad, además del empoderamiento femenino que canta en “Tengo derecho” y “La Para”.

La Insuperable descubrió ese camino para ponerse al mismo nivel de los hombres del género urbano local con “Me subo arriba”, tema con el que Natti Natasha se encaprichó y hasta quería ‘montarse’, aunque su creadora decidió no hacerle otra versión.

En mayo de 2018, el mismo tema también generó otra controversia cuando la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía la prohibió en las emisoras cinco meses después de su estreno.

Cardi B

Aunque le han insistido en dejar sus letras debido a que algunos consideran que las mismas dan un mal ejemplo a los niños, Cardi B ha dejado claro que no hace música para niños, e incluso, no deja que su propia hija escuche su música.

“Los padres son responsables de lo que sus hijos escuchan o ven. Soy una persona muy sexual, pero no frente a mi hija”, comentó la popular rapera estadounidense de origen dominicano.

Cardi B dejó a más de uno boquiabierto por sus temas “Bodak yellow” y “Wap”, que son casi impronunciables públicamente.

Extranjeras

Rosalía con “Hentai”, jugó con una letra explícita al decir: “enamorá’ de tu pistola. Roja amapola. Crash, esa ola. Casi me controla”. Lo que provocó que Billie Eilish hiciera su propia versión. Al buscar “Hentai” en internet aparecen múltiples sitios de pornografías, pues no es de balde que el tema de la española lleve el mismo nombre de un subgénero pornográfico del manga y el anime.

Con la nueva corriente de música urbana en Argentina, donde existe un gran liberalismo y feminismo en todas las áreas, también han nacido exponentes que no se guardan nada. Un ejemplo de esto son Cazzu, Nathy Peluso y María Becerra.

“Me gusta tener relaciones sexuales, el deseo y el placer. Tengo derecho a todo eso y me encanta hablar de ello en mis canciones”, dijo la argentina María Becerra a revista Glamour en octubre de 2022.