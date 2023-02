Ana Gabriel habla de política, recibe abucheos y anuncia su retiro en un mismo concierto

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La cantante de balada y ranchera Ana Gabriel recordara toda su vida su presentación de este domingo en el KIA Forum de Inglewood, en Los Ángeles, no solo por el anuncio de su retiro de la música sino porque antes de revelar esa noticia, la mexicana tuvo un altercado con un fanático por ésta haber convocado a una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que tuvo lugar este domingo en Ciudad de México.

“Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir. Tengo derechos a disfrutar a mi familia de otra manera. Se han estado especulando muchas cosas”, expresó la artista ante todos los presentes.

Asimismo, a través de Twitter, la intérprete de “Solamente amigos”, quien llegará al Palacio de los Deportes el próximo 29 de abril, se disculpó y explicó que es la primera vez en 48 años de carrera que ocurre algo parecido durante un espectáculo suyo.

“Salí con todo para darlo todo y quise hablar de la marcha que mañana habrá en México por la ciudadanía y defender al INE, el árbitro de las elecciones, pero salió alguien y me desequilibró emocionalmente. No pude con ello, después comprendí mi error y lo hecho, hecho está”, respondió Ana Gabriel a una usuaria en un tuit.

“Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música, gracias por su comprensión los espero mañana”, continuó su mensaje.

Finalmente, “La Diva de América” admitió que desconoce en qué momento se despedirá del público, pero que sí está en sus planes. “No voy a dejar los escenarios aún, algún día lo haré pero lo dije claro, puede ser un en año o en dos, no lo sé”.

Medios de comunicación internacionales señalaron que los asistentes al concierto se molestaron por sus conversaciones entre una canción y otra, por lo que supuestamente fue abucheada.

Con “Por amor a ustedes World Tour”, correspondiente a su álbum con el mismo nombre lanzado el pasado 11 de diciembre de 2020, Ana Gabriel pretende recorrer algunas ciudades de Latinoamerica, Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá.