Víctor Manuelle celebró sus 30 años de carrera y el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria en el Jaragua

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El “Sonero de la juventud”, Víctor Manuelle, celebró sus 30 años de trayectoria en la República Dominicana con un recorrido por todos sus éxitos, además de su primera presentación luego de recibir el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria el pasado jueves 23 de febrero.

Repasando su historia musical en un corte audiovisual que anticipó su llegada, el artista boricua llegó a ritmo de “Tu volverás”, en un concierto producido por EH Eventos, del empresario artístico Evelio Herrera, y haciéndose acompañar de 12 músicos.

Tras poner al público de pie con otras como “No hace falta” y “Qué habría sido de mi”, agradeció el apoyo que ha recibido y recordó su primer concierto en el país, en 1994, cuando un locutor lo presentó con su canción “Apiádate de mi”.

“Estoy muy emocionado; 30 años ya. Y qué alegría que sea en República Dominicana que tengamos esa oportunidad de celebrar todos estos éxitos. Gracias por este recibimiento y apoyo, ustedes siempre me han hecho sentir así”, dijo.

Conversador, cercano a su público, atento y caballeroso con sus fans que se acercaban a darle rosas, susurrarle, o tomarse una foto, Víctor Manuelle continuó con “Así es la mujer” (1997), antes de resaltar que quería recuerdos y nostalgia.

“Estas canciones que voy a hacer ahora no son comunes, y la realidad es que estas sí tuve que ensayarlas porque no las canto nunca y siempre que he venido aquí y no las he cantado, me las han pedido frenéticamente. Tuve la oportunidad de grabar una producción en vivo y ustedes se encargaron de ponerla en todos los negocios. Y una de esas canciones es esta”, dijo previo a “Tantos deseos de ella” y “Lo que un día fue no será”.

Mientras uno de sus saxofonista se trasladó al balcón del teatro y entonó melodías románticas que fueron develando el tema “Tengo ganas”, el salsero abandonaba la formalidad de su traje para vestir jeans y chaqueta, esta rezaba “VM 30”, para, después de “Si tu me besas”, invitar a “la hora del amargue”.

Agregando otros que enloquecieron aun más a los presentes, como “Yo no quería engañarte”, anunció “Dile a ella” como el sencillo que lo internacionalizó, y con “He tratado” completó su repertorio para concluir así, bajo las pantallas que adornaban el escenario transmitiendo una historia para cada sencillo, un sonido impecable y un público que se mantuvo de pie, bailando y/o grabando cada momento, se despidió el artista del escenario del teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

