"Todo a la vez en todas partes" nombrada 'Mejor película' por los productores de Hollywood

Andrew Marszal

Los Ángeles, Estados Unidos

"Todo a la vez en todas partes" recibió el sábado el premio a la mejor película del gremio de productores de Hollywood, último galardón para esta película de ciencia-ficción que está saltando de victoria en victoria a pocas semanas de los Oscars.

Este filme surrealista sobre una familia inmigrante propietaria de una lavandería que lucha contra un demonio interdimensional -que se ha convertido en la niña bonita del circuito de premios de Tinseltown en las últimas semanas- se impuso a un rival de la talla de "Top Gun: Maverick".

La distinción, recibida en la gala repleta de estrellas de los Producers Guild Awards (PGD) en Beverly Hills sigue a trofeos similares de directores y críticos, y la posicionan como película favorita en los Oscar el 12 de marzo.

"Chicos, esto es una locura. ¡Esto es una locura!", dijo el productor Jonathan Wang, mientras se le unían en el escenario las estrellas Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

El premio de la PGA es ampliamente visto como el termómetro más preciso del Oscar a la mejor película de cada año, el premio más codiciado de Hollywood.

Doce de las últimas 15 películas en ganar el premio mayor de los productores se llevaron la mejor película en los Oscar, incluidos los dos últimos ganadores: "CODA" y "Nomadland".

En los Oscar de este año, "Todo a la vez en todas partes" se enfrenta a "The Banshees of Inisherin", "Sin novedad en el frente", "The Fabelmans" y "Top Gun: Maverick" de Cruise.

"Pinocho de Guillermo del Toro" ganó el premio a la mejor película animada, categoría en la que el director mexicano ha dominado durante la temporada de premios de este año, a pesar de su tono oscuro y temas macabros de guerra, fascismo y dolor.

Los PGA del sábado, votados por unos 8.000 productores, honran tanto la televisión como el cine, con "The White Lotus" ganando el premio al mejor drama, "The Bear" a la comedia y "The Dropout" a la mejor serie limitada.