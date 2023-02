Jonas Brothers anuncia nuevo álbum, espectáculos de Broadway en marzo

AP

Estados Unidos

Los Jonas Brothers lanzaron un nuevo sencillo y revelaron un próximo álbum y planean llegar a Broadway con cinco funciones el próximo mes.

Kevin, Nick y Joe Jonas anunciaron el viernes que usarán cada noche en el Teatro Marquis para concentrarse en un álbum diferente, que incluye "Jonas Brothers", "A Little Bit Longer", "Lines, Vines and Trying Times", "Happiness Begins". ” y su próxima colección que saldrá en mayo, llamada simplemente “The Album”. Están programados para estar en Broadway del 14 al 18 de marzo.

Los hermanos lanzaron la canción "Wings" de "The Album", que está siendo producido por Jon Bellion.

Nick Jonas no es ajeno a Broadway, ya que protagonizó "How to Succeed in Business Without Really Trying" en 2012, así como papeles en "Annie Get Your Gun", "Beauty and the Beast" y "Les Misérables". Él y su esposa, Priyanka Chopra Jonas, ayudaron a producir la obra de teatro de corta duración de 2021 "Chicken & Biscuits".