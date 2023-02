El Gran Poder de Diosa presenta sesiones en vivo a través de YouTube

El Gran Poder de Diosa trae sesiones en vivo a través de la plataforma de YouTube bajo el nombre “El Gran Poder: Live from Studio A”, y de la mano de FAMA Collective.

Asimismo, añadió que este material en vivo tiene la peculiaridad de presentar el sonido actual de la banda. “Así es como sonamos en un contexto fuera del escenario de las tarimas, luces y pantallas explosivas; aun así, se siente la fuerza y el encanto de nuestro sonido, entonces la idea es que la audiencia pueda acceder a ese estado de conciencia desde nuestra intimidad más básica y que puedan apreciar la calidad y la entrega del resultado final”.

La agrupación está compuesta por Eddy Núñez, en la guitarra y voz; FJ Soriano, en guitarra y teclados; Juan Carlos Ariza en el bajo; Marlene Mercedes, en los teclados, secuencia y voz; Ricardo Ariel Toribio, en las congas, Francisco A. Martínez -Boli-, hijo en la batería, y Francisco Martínez -Bolilo-, padre en la percusión menor, tambora y timbales, los cuales vienen de otras experiencias musicales entre las que cabe mencionar a Batey Cero, Rita Indiana y los Misterios, Kampo, Las Chican, Felix del Rosario, Cheche Abreu, entre otros.

Luego de una extensa promoción en la República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y España, y bajo la producción musical de FAMA Collective, el grupo dominicano entregará una recopilación de los temas que han calado en el gusto de sus fanáticos, pero en esta ocasión, de una forma más íntima.“Es un honor a nuestra creación como banda, juntarnos a tocar una versión íntima de los temas que ya hemos tocado tantas veces y hacerlo en el contexto de Live from studio A con nuestros colegas de FAMA Collective, es un lujo poder volver a adaptarnos al formato de sesiones en vivo, que no nos habíamos vuelto a replantear desde que realizamos GPD Rural en 2016, así que este reto ha sido bastante divertido, suave y orgánico”, expresó Eddy Núñez.Con estas versiones en vivo de los temas ya presentados en su álbum de estudio, El Gran Poder de Diosa busca abrir puertas que les permitan consolidar su sonido y posicionamiento ante la escena local y más allá, dejando sentir en todos lados su vibrante música con merengue fusión, afrobeat, electrónica dance y cumbia.De la mano con estos live sessions, El Gran Poder de Diosa llevará su música al festival de South by Southwest (SXSW), el día 17 de marzo, en Augustine (Rainey St.) Austin, Texas, Estados Unidos, a las 8:00 de la noche, donde también estarán participando La Marimba, Ramona, Mediopicky, Rubio, Tangowhiskyman, Paraísos.“En nuestro tiempo actual compartir se ha convertido en un ‘don’ muy subestimado; el ‘dar’ ha estado muy limitado al prejuicio de ‘recibir’, y con esto estamos muy claros y conscientes de lo poderoso que es compartir acompañado de la entrega y el disfrute, ya por el hecho de poder compartir nuestra música nos sentimos motivados y confiados. Nuestra música tiene el potencial de crear una conexión en el corazón de muchos seres humanos que hoy día ansían mensajes y nuevas sonoridades que los lleve a despertar la vibración del amor”, expresaron los integrantes de la banda.Desde el 2012, El Gran Poder de Diosa ha ido creando su distintivo sonido a partir de una exitosa combinación de lo popular y tradicional de la isla, junto a otros sabores musicales del mundo. En su estilo se puede sentir tanto lo rural de la bachata, el merengue tradicional, la cumbia, el reggae, el afrobeat, salpicados de colores urbanos como el indie rock, la electrónica y más.La propuesta artístico-musical de El Gran Poder de la Diosa se enriquece con la vivacidad cultural dominicana, y el legado ancestral / espiritual del caribe.