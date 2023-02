Alejandro Fernández en el ojo del huracán por cantar “Mátalas” en Viña del Mar

Redacción digital.

Santo Domingo, RD.

El cantante mexicano Alejandro Fernandez ha recibido fuertes críticas luego de su presentación en el festival de música Viña del Mar, esto debido a que no cambió la letra de su popular tema “Mátalas”, la cual fue catalogada por muchos como inapropiada.

Fernández se presentó en el escenario de la Quinta Vergara el martes, donde se llevó una gaviota de plata, pero a pesar de tocar lo mejor de su repertorio y poner al público a cantar mariachi, lo que salió a relucir fue que tocara el tema “Mátalas”.

“Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres”, es el verso de la canción que llamó la atención de cientos de personas.

Las reacciones no tardaron en llegar, pues la ex intendenta de la región metropolitana de Santiago, Chile, Karla Rubilar expresó su desacuerdo con la letra de la canción y aseguró que aunque le encante la música del artista, ese tipo de música no debería sonar en un festival como Viña del Mar.

“Me encanta Alejandro Fernández y si bien la canción #Mátalas es metáfora, en un Chile que vive el flagelo del feminicidio, un coro que dice “Consigue una pistola o cómprate una daga y vuélvete asesino de mujeres”, NO DEBERÍA tener la vitrina del @elfestival”, manifestó Rubilar a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, Karla alegó que al artista no le costaba nada cambiarle la letra a la canción e hizo una comparación con otros músicos que si lo han hecho como la banda Café Tacvba, la cual hizo cambios a la letra de su canción “La Ingrata”, luego de que la calificaran de "incentivar la violencia a la mujer".

Ante esto, usuarios de redes sociales continuaron con las quejas, tildando el tema musical como un "incentivo al homicidio" e "inadecuado".

A pesar de los fuertes cuestionamientos, “El potrillo” no ha hecho referencia alguna respecto al tema.