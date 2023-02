Camila Cabello continúa con su carrera como actriz en el filme "Rob Peace"

EFE

Los Ángeles, Estados Unidos

La cantante Camila Cabello retomará la actuación en el filme "Rob Peace", dirigido por el también actor Chiwetel Ejiofor, tras su debut en el cine en 2021.

Cabello, quien protagonizó la versión de Prime Video de "Cinderella" ("La Cenicienta") dos años atrás, ahora será parte de la adaptación al cine del libro "The Short and Tragic Life of Robert Peace", escrito por Jeff Hobbs, según adelantó el medio especializado Deadline.

La película seguirá la historia de Peace, un brillante investigador afroamericano de la Universidad de Yale que compagina su faceta como científico en la lucha contra el cáncer con la venta ilícita de marihuana.

El actor Jay Will ("Tulsa King", 2022) será quien dé vida al protagonista, mientras que Mary J. Blige ("Mudbound", 2017) y Ejiofor ("12 Years a Slave", 2013) interpretarán a sus padres.

La cantante de "Señorita", por su parte, dará vida a Naya, una compañera de clase de la universidad de Peace.

El guion fue escrito por Ejiofor y se trata del segundo largometraje que será dirigido por el actor después de su ópera prima, "The Boy Who Harnessed the Wind" (2019), también escrita por él.

La carrera del director ha estado marcada por su trabajo en filmes como "12 Years a Slave", que le valió su primera nominación al Óscar, así como por sus participaciones en películas como "Serenity" (2005) y "Dirty Pretty Things" (2002).

Por su parte, Cabello, de 25 años, comenzó su trayectoria artística como integrante de la agrupación musical Fifth Harmony y tiempo después emprendió su rumbo como solista.

En 2018, dos años después de su salida de la banda femenina, la cantante publicó su álbum debut en solitario, "Camila", que contenía el tema "Havana".

Con dicho proyecto la intérprete cubano-estadounidense obtuvo dos nominaciones a los Premios Grammy en 2019, y un año después fue nominada por el tema "Señorita" junto a su ex pareja, el cantante canadiense Shawn Mendez.

Este año Cabello logró una nominación más en la 65ª edición de los premios junto a Ed Sheeran, por el tema "Bam Bam".