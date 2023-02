The Weeknd y Ariana Grande se unen por cuarta vez con el remix de “Die for you"

Redacción digital.

Santo Domingo, RD.

El cantante The Weeknd anunció este miércoles el remix de su canción “Die for you”, junto a la actriz y cantante Ariana Grande. A través de sus redes sociales, el canadiense dio a conocer la noticia y asi confirmó los rumores de que volvería a colaborar con Grande.

Abel Tesfaye, nombre de pila del artista indicó que la canción será lanzada la noche del jueves 23 febrero.

Esta sería la cuarta colaboración musical entre ambos artistas, ya que en otras ocasiones se han reunido para grabar temas como “Love me harder”, “Off the table”, “Save your tears remix” y ahora el remix de “Die for you”.

La canción “Die for you” pertenece al álbum “Starboy” de The Weeknd, el cual fue lanzado a mediados de septiembre del año 2016, seis años después ambos artistas unirán sus voces en busca de cautivar a sus fans como lo han hecho en otras ocasiones.

Esto marcaría un regreso de Ariana quien lanzó su ultima producción en 2020 y luego colaboró con el cantante en 2021 con el remix de "Save your tears".