Anuel AA anuncia gira de conciertos por Estados Unidos

EFE

San Juan, Puerto Rico

El cantante puertorriqueño de música urbana Anuel AA anunció este miércoles una gira de conciertos por Estados Unidos, "Legends Never Die USA Tour", que comenzará el próximo 28 de abril en la ciudad de Orlando.



"Legends Never Die USA Tour" continuará en Miami, Fort Myers, Dallas, Houston, Hidalgo, Los Ángeles y acabará, por ahora, el 28 de mayo en la ciudad de Nueva York.



"Me siento feliz de poder reencontrarme con mi público y estoy ansioso de verlos desde los escenarios y cantar juntos a todo pulmón", dijo Anuel en un comunicado.



El artista informó también de la gira en sus redes sociales con un vídeo que muestra un poco de su día a día en el mundo de la música.



Anuel AA, que lanzó en 2022 su último disco "Las leyendas nunca mueren 2", también reveló el lanzamiento de su próximo EP "Rompecorazones".



El anuncio de la gira se produce poco después de que el artista comunicara su separación de la cantante dominicana Yailin la más viral, con quien se casó el año pasado y espera una hija.



Tras esta información, se han desatado los rumores sobre una posible reconciliación con la colombiana Karol G, con quien estuvo saliendo tres años.