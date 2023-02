Jimin, de BTS, lanzará su primer álbum en solitario, "FACE", el 24 de marzo

EFE

Seúl, Corea del Sur

Jimin, integrante de la banda surcoreana BTS, lanzará su primer álbum de estudio en solitario, "FACE", el 24 de marzo, según anunció este miércoles el bailarín y cantante en sus redes sociales.



"'FACE' tiene que ver con Jimin enfrentándose a sí mismo mientras se prepara para su próximo paso como solista", explicó en una publicación en su perfil de Twitter, donde también se mostró la imagen de portada del álbum.



La agencia del artista y de la banda BTS, BigHit Music, añadió que en este álbum Jimin "mostrará su propio mundo de la música con una voz distinta y una interpretación delicada".



Jimin, que debutó con el septeto de BTS en 2013, ha publicado en el pasado varias canciones en solitario como "Lie", "Serendipity" o "With You" y más recientemente, colaboró con Taeyang, vocalista de BIGBANG, en la canción "Vibe".



Otros miembros de la banda también están trabajando en proyectos propios, como es el caso de J-Hope, que lanzó su primer álbum en solitario, "Jack in the Box", el pasado 15 de julio, y que fue el primero en publicarse después de que la conocida banda masculina anunciara una separación temporal en junio.



RM, el líder de la banda, también lanzó su primer álbum de estudio en solitario, "Indigo", el pasado 2 de diciembre.



BTS, máximos representantes del fenómeno musical K-Pop, comunicaron el pasado junio su separación temporal nueve años después de su debut musical y achacaron esta decisión al agotamiento derivado del ritmo de producción constante, que los ha convertido en una de las bandas más escuchadas internacionalmente.



Además de trabajar en sus carreras como solistas, los siete integrantes del popular conjunto realizarán también el servicio militar obligatorio en su país, que dura un mínimo de 18 meses, con la intención de volver a reunirse como banda en torno a 2025.



Integrada por RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook, la banda ha roto diversos récords y ganado galardones nacionales e internacionales que ningún grupo de pop surcoreano había logrado antes y fue el primer conjunto asiático que logró convertirse en un fenómeno musical a nivel global.