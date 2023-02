Larimar Fiallo, de Miss RD a un rol protagónico en el cine

Cayena González

Santo Domingo, RD

Larimar Fiallo, ex miss República Dominicana y ahora actriz, contó que al principio de su carrera cometió el error de querer “moldearse” para encajar en el mundo del entretenimiento local.

“Tuve la idea equivocada de que tenía que moldearme para el medio y cometí los errores de haber cambiado la persona que era, pero inmediatamente me mantuve firme y real a lo que Larimar es. Eso me ha abierto muchas puertas en los medios”, expresó.

Larimar fue Miss República Dominicana en 2004 (meses después de Amelia Vega coronarse y llegar a ser Miss Universo), quedándose aquel 3 de abril con la corona en un año en el que también participaron las presentadoras Caroline Aquino, Isaura Taveras y Pamela Sued.

Con 20 años de edad, 5 pies 11 pulgadas, entonces era estudiante de administración turística y hotelera, bailarina clásica con conocimientos del idioma inglés y practicaba judo. Representó a la ciudad de La Vega y fue coronada por Miss Universo Amelia Vega.

Para entonces el grupo Negros, con Wason Brazobán a la cabeza, sonaba la canción "Tú eres mi reina", que se convirtió en emblemática para este artista dominicano.

Tras ganar el concurso, participó en el certamen de Miss Universo 2004, que se celebró el Quito Ecuador.

Ahora, ella asegura que su participación en Miss RD le permitió abrirse puertas en los medios de comunicación y darse a conocer por la gente, lo que la ha llevado a donde está hoy.

"No me arrepiento por el cariño de la gente, por llevar el nombre de mi país porque cuando tú eres reina de belleza la gente te regala un amor que tú no tienes merecido, que no es algo que tú te ganaste, es algo que te lo dan porque tú eres Miss República Dominican, ellos se sienten representados por ti,

en ese sentido yo no lo cambiaría, Miss RD es uno de los grandes orgullos de mi vida porque llevo el nombre de mi país, pero sabemos todo lo que hay, cosas que no", dijo en una entrevista hace un tiempo.

Larimar viene de una familia de reinas. Su madre, Gisselle Scanlon, participó en el certamen Miss República Dominicana Universo 1974 quedando como primera finalista. Y su hermano, el reconocido abogado Alberto Fiallo, ganó el concurso Míster Joven, y, su hermana Cristal también fue modelo.

Aunque cayó en ese mundo de la belleza, ella no fue la típica muchacha de concurso. Antes del reinado, era una chica que no usaba tacones, estaba tatuada (tiene trece tatuajes en su cuerpo), tenía un arete en la lengua, y nadie espero que pudiera ostentar el título de la mujer más bella del país.

Al participar en el certamen, Larimar entró en contacto con el medio e inicio con el modelaje luego de ganar.

Luego vino el amor y desde hace ocho años es madre de una niña llamada Jimena, aunque en estos años experimentó el divorcio y la soltería.

Desde la ruptura de su matrimonio, ha tomado tiempo para sí misma sin involucrarse demasiado en el área sentimental. En sus palabras, expresa que “desde que tuve mi primer novio estuve en relaciones estables; y al terminar mi matrimonio me dedique en cuerpo y alma a ser madre pero también a tener ese espacio para conocerme a mí, para estar en una relación conmigo, y creo que me cogí maña a estar sola, pero ahora si quiero una relación, la pandemia como que nos enseñó muchas cosas”.

Debut en el cine

Larimar hizo su debut en pantalla grande en el film “Un novio para mamá”, producido y dirigido por Roberto Ángel Salcedo, y que ese estrena este jueves 23 en los cines dominicanos.

En la película hace el rol de Ana, una madre divorciada de tres niñas, interpretadas por las hijas de Salcedo, que lleva una vida muy estricta y organizada que logra sofocar a sus hijas al punto de que consideran que lo más factible sería que su madre se enamore otra vez.

En la premier de esta producción, realizada el lunes en Caribbean Cinemas de Downtown Center, la actriz protagónica habló sobre su experiencia actuando por primera vez, la cual catalogó como “inolvidable”.

Fiallo comentó durante la rueda de prensa que comparte con su personaje lo organizada y estricta que es a nivel laboral, y que ambas “están enfocadas en la productividad”.

Asimismo, manifestó que la parte más difícil de su actuación fue el momento del beso en escena, ya que le tocó con un actor que es un amigo (refiriéndose a Raeldo Lopez) y esposo de “una gran amiga”.

Además habló de que al momento de iniciar la filmación sintió mucho miedo debido a que no se sentía preparada , por lo que cuando se pospuso la grabación por ocho meses se sintió más tranquila ya que pudo prepararse aún más para el papel.

También comentó que sus coprotagonistas, Miranda, Sofía y Ximena, hijas de Salcedo, la ayudaron bastante a “mantener la calma” durante el proceso de grabación y a sentirse más cómoda en escena.

Además de Larimar, esta comedia romántida está protagonizada por Raeldo López, así también cuenta con la actuación de las hijas de Salcedo, Miranda, Sofía y Ximena, junto a María Boyero, Francisco Sanchís, Francisco Vásquez, Bárbara Plaza, Christian Álvarez, Karla Hatton, Yván Jiménez y Paloma Almonte.

El filme cuenta la historia de Ana (Larimar), una estricta y responsable madre y sus tres hijas: Mónica, Lucia y Eva, quienes intentan introducir la diversión a la vida de su mamá luego de que esta pasara por un divorcio y cerrara su corazón al amor, enfocándose únicamente en sus niñas.

A la vida de Ana llega por accidente Víctor, un hombre viudo con quien tiene varios “encontronazos” desafortunados y que después de perder a su esposa, se pregunta si en su corazón aún tiene espacio para el amor.

En la película también tienen su lugar los personajes de la tía Olivia, hermana de Ana y el mejor amigo de su madre, Danny, quienes son los aliados de las niñas para llegar a su objetivo: conseguirle una pareja a su mamá, para que esta sea más feliz y menos estricta.