Muere Leiji Matsumoto, conocido por el anime contra la guerra y las historias espaciales

MARI YAMAGUCHI | AP

Tokio, Japón

Leiji Matsumoto, el creador de anime conocido por ”Space Battleship Yamato” y otros clásicos que usan un estilo fantástico y temas contra la guerra, murió a los 85 años.

Sus trabajos de manga "Galaxy Express 999" y "Space Pirate Captain Herlock" se adaptaron a series de anime de televisión en la década de 1970 y se convirtieron en grandes éxitos dentro y fuera de Japón.

Matsumoto, cuyo nombre real era Akira Matsumoto, murió de insuficiencia cardíaca aguda en un hospital de Tokio el 13 de febrero, dijo el lunes su oficina, Studio Leijisha.

Nacido en la ciudad suroccidental de Kurume, Matsumoto comenzó a dibujar a los 6 años y saltó a la fama con "Otoko Oidon", una serie de manga que cuenta la historia de un hombre pobre del sur de Japón que vive en una pensión en Tokio y lucha por mantener el equilibrio. trabajar y estudiar.

Muchos de sus manga estaban en el género de "cómics de campo de batalla" con más de 150 historias que representan la tragedia de la guerra.

Su tema contra la guerra proviene de su padre, un piloto del ejército de élite que regresó del sudeste asiático y le enseñó a su hijo que la guerra nunca debe librarse.

En su entrevista con la televisión japonesa NHK en 2018, Matsumoto recordó haber visto a su padre disculparse con las madres de sus subordinados por no poder traerlos de vuelta con vida. Su padre también le dijo a Matsumoto que uno tenía que ser un demonio para no pensar que un enemigo tiene una familia.

“La guerra destruye tu futuro”, dijo Matsumoto en la entrevista, señalando que muchos jóvenes talentosos que podrían haber contribuido a “la civilización de la humanidad” murieron durante la guerra.

“Mi padre me dijo que cualquier vida nace para vivir, no para morir”, dijo Matsumoto. "Creo que no deberíamos perder el tiempo peleando en la Tierra".

Matsumoto recibió varios premios culturales y artísticos del gobierno japonés y el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

La hija de Matsumoto, Makiko Matsumoto, quien dirige el estudio, dijo en un comunicado publicado en Twitter: “El artista de manga Leiji Matsumoto emprendió un viaje al mar de estrellas. Creo que vivió una vida feliz, pensando en seguir dibujando historias como artista de manga”.