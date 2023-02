Personalidades de la radio y la televisión impartirán el taller “Potencia tu Voz”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Un selecto equipo de comunicadoras que componen Angely Báez, Yokasta Díaz, María Angélica Ureña, Pamela de León y Yirenni Pérez tendrán a su cargo la exposición del taller “Potencia tu voz”, un encuentro en donde expertas en comunicación y manejo de voz, expondrán sus experiencias y profesionalidad, con la finalidad de seguir llevando y compartiendo el conocimiento a otros jóvenes con deseo de continuar avanzando y proyectándose como profesional.

“Potencia tu voz”, el cual se realiza por segunda ocasión, se llevará a cabo el 18 de marzo, en Santo Domingo, en el Centro Media, ubicado en la avenida Buenaventura Freites número 18, en Los Jardines del Norte. “Potencia tu Voz” es un proyecto que realiza “Potenciart Agencia de Talentos”, que tiene a su cargo Maribel de los Santos y quien a la vez es manager de los talentos.

“Me llena de gran satisfacción repetir este taller “Potencia tu voz” ya que el año pasado fue exitoso, no solo por la gran asistencia, completando todos los cupos, sino por el gran aprendizaje que pudieron transmitir los talentos, excelentes profesionales en cada una de sus áreas”, expresó de Los Santos.

Angely Báez

“El 2022 fue un año maravilloso que me permitió impartir conferencias y talleres en 5 países. Me emociona este encuentro de Potencia tu Voz donde estaré compartiendo las herramientas que me han permitido narrar bestsellers y ganar premios como narradora de Audiolibros en español. Esta versión 2.0 viene con contenido adicional, prácticas e intervenciones de otros expertos colegas internacionales”.

Yokasta Díaz

“La voz comercial se han convertido en una de las ramas por excelencia de la comunicación, la voz debe comunicar el mensaje que la marca desea proyectar, es por ello que, ese matiz y timbre de voz debe ser igual al espíritu de lo que se anuncia. La voz comercial debe escucharse real, el público tiene que sentir que alguien cercano le está hablando. Para ello existen técnicas que te ayudan a encontrar tu voz ideal para una campaña equis”.

María Angélica Ureña

“Poder compartir los conocimientos adquiridos a través de mi profesión me llena el alma. Potencia tu Voz me permite compartir esos conocimientos. Creo que será una oportunidad muy especial para quienes quieren tener una noción de cómo es el mundo de la palabra hablada”.

Pamela de León

“Para mí fue tan gratificante poder compartir con otras personas las herramientas que me han servido para desarrollar mi trabajo y es que la voz es un recurso que todo actor debe saber explotar y conocer dónde están sus límites para dominarla a nivel técnico”.

Yirenni Pérez

“Principios básicos de la Interpretación Simultánea: Vemos la diferencia entre traducción e interpretación, en qué consiste interpretar, cuáles tipos de interpretación existen, cualidades cognitivas que se precisan en la labor, ética del intérprete, la actualidad del mercado local, sus retos y hacia dónde se mueve el mundo de los idiomas con el auge de la inteligencia artificial”.

Potenciart, Agencia de talentos es un referente en el manejo de talentos, con más de 12 años en el mercado, posicionando y acompañando las carreras de grandes profesionales en el área de la comunicación, cine, locución y ahora con la integración de profesionales en otros segmentos como finanzas, productividad, chef, organización de espacios, capacitaciones en fin de todo y para todos.

“Es gratificante para nosotros haber podido mantener estos servicios con alta calidad durante tantos años, caracterizándose por la integridad y responsabilidad para todos nuestros clientes y talentos que la conforman”.