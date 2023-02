Lele Pons elige a Anitta, Paris Hilton, Kimberly Loaiza y la hija de Chayanne como sus damas de honor

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La cantante estadounidense de origen venezolano Lele Pons entregó los vestidos a las damas de honor para su boda con el reguetonero boricua Guaynaa, que tendrá lugar el próximo 4 de marzo, según reveló hace unas semanas.

En una publicación de Instagram, la intérprete de “Se te nota” compartió el momento de la sorpresa que le dio a la brasileña Anitta cuando por video llamada le mostró el vestido de satén verde que utilizará en combinación con otras siete mujeres en el casamiento de la también influencer.

Asimismo, Pons llevó de manera personal los demás vestidos a sus mejores amigas Hannah Stocking, Nicole García, Isabel Rangel Grutman y Nana Vivas, a la hija de Chayanne, Isadora Figueroa, a la dj y socialité estadounidense Paris Hilton y a la youtuber mexicana Kimberly Loaiza, quienes reaccionaron emocionadas con la acción de la futura esposa.

“¡Enseñando a mis damas de honor sus vestidos! Los vestidos son de @Pninatornai y @kleinfeldbridal ¡Están preciosos!”, escribió Pons junto al clip.

Los diseños son creaciones de la diseñadora israelí Pnina Tornai y fueron adquiridos través de la famosa tienda de vestidos de novias de Nueva York Kleinfeld Bridal, del programa de televisión “Say Yes to the Dress (Dile sí al vestido)”, que se transmite por TLC.

En agosto de 2022, ante más de 400 mil personas, Guaynaa se arrodilló en Tomorowland con un anillo: “Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, sé lo mucho que significa esto para ti y se lo mucho que te gusta Tomorrowland, ¿Te casarías conmigo?” a lo que ella, entre lágrimas dijo “Claro que sí, sí, yes, yes”.