Karol G le regaló su gaviota de oro a una 'mini bichota' en Viña 2023

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La exponente urbana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, se convirtió este domingo en la primera mujer en encabezar la música urbana del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde recibió la gaviota de plata, primero, y la de oro, después, por su participación, aunque una de ellas la regaló.

“La Bichota” sorprendió a los miles de fanáticos que se dieron cita a la Quinta Vergara para disfrutar de su presentación, siendo la primera mujer en encabezar la música urbana en el festival, al darle su gaviota de plata a una niña de nombre Matilde que, previamente, había subido hasta el escenario para bailar con ella, como le dijo a través de un texto en una cartulina que decía “esta mini Bichota quiere bailar contigo”.

“¡Matilde se ganó la gaviota!”, gritó Karol tras la infanta hacer un split o apertura de piernas a ritmo de dembow, ritmo que ella misma pidió, lo que provocoo la ovación de los 15 mil presentes.

“Mi reina, la gaviota de oro yo voy a dejar que se la lleve”, aseguró Karol, previo a explicar que “después yo me arreglo para que ustedes me den otra porque ella se la ganó. Yo no soy capaz de quitársela, ustedes después me la deben”.

Finalmente, el presentador Martín Cárcamo afirmó que la niña conservaría el galardón, mientra que a la reguetonera le buscarían otro igual.

Efe sobre la participación de Karol

La artista montó su actuación con varias apelaciones a su futuro álbum, como el canto en exclusiva del tema que da nombre al disco, "Mañana será bonito", o la canción que estrenó cuatro días atrás, "X si volvemos", demostrando que el Festival de Viña del Mar sigue siendo un altavoz mundial de la cultura latinoamericana.

Karol G, la que para muchos es la principal artista actual de la música urbana mundial, revindicó a los artistas chilenos de su género musical, que han tenido un ascenso exponencial en el último año, y ofreció una colaboración inédita con el chileno Cris MJ y su éxito "Una noche en Medellín".