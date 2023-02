El auge de los protagonistas asiáticos en los programas de televisión

AP

Redacción internacional

En cuarto grado, Catherine Haena Kim no pudo reunir el coraje para hacer una audición para la protagonista femenina de la producción de su escuela de "La tempestad" de William Shakespeare. Pero sus maestros vieron algo en la forma en que se comportaba en el salón de clases.

“Mis maestros en realidad me dieron el papel porque cada vez que hablaba, estaba muy animada y expresiva”, dijo Kim. “Cuando hice esta obra, honestamente creo que es una de las primeras veces que me sentí visto y especial de una manera que creo que realmente no me había sentido antes”.

Los maestros de Kim subvirtieron un problema que ha frustrado las trayectorias profesionales de muchos estadounidenses de origen asiático, ya sea en la pantalla, en un cargo político o en una suite ejecutiva: recibir elogios por ser trabajadores confiables y duros, pero nunca ser percibidos como material de liderazgo.

En todas las industrias, los estadounidenses de origen asiático se han visto frenados durante mucho tiempo por prejuicios incuestionables arraigados en estereotipos raciales. Los empleadores a menudo pintan a los asiáticos como pasivos, sin seriedad o sin un “ajuste cultural”, dijo Justin Zhu, cofundador del grupo de defensa Stand with Asian Americans.

Una Kim totalmente adulta ("Ballers", "Good Trouble") ahora disfruta de la emoción y enfrenta la presión de ser la protagonista en un escenario mucho más grande: protagoniza junto a Milo Ventimiglia el nuevo drama de ABC, " The Company You Keep”, que se estrena el domingo. Una nueva versión del drama coreano “My Fellow Citizens”, que se centra en el intenso romance entre el agente de la CIA de Kim y el estafador de Ventimiglia.

Dado el lamentable historial de la televisión en red de no elegir actores asiáticos como personajes principales, y la mayor competencia de los servicios de cable y transmisión, hay una cantidad extraordinaria de programas recientes que están cambiando. Otras series de transmisión recientes con protagonistas asiáticos o asiático-americanos incluyen “Quantum Leap” (Raymond Lee), “Kung Fu” (Olivia Liang), “The Cleaning Lady” (Élodie Yung), “NCIS: Hawai'i” (Vanessa Lachey) y “Fantasmas” (Utkarsh Ambudkar).

Los defensores no están de acuerdo sobre si este aumento en la visibilidad es una señal de que los estadounidenses de origen asiático en realidad están ganando una representación más amplia y significativa. Durante la última década, ha habido altibajos: durante dos años, ABC incluso tuvo dos comedias de situación con actores asiáticos: "Fresh Off the Boat" y "Dr. Ken”, pero el último, protagonizado por Ken Jeong, fue rechazado después de solo dos temporadas.

En 2019, después de que "Crazy Rich Asians" se convirtiera en un éxito de taquilla, las cosas parecían prometedoras, dijo Milton Liu, director ejecutivo interino de Asian American Media Alliance, que publica una "boleta de calificaciones" de diversidad para calificar las cadenas de transmisión. Ese mismo año, se ordenaron seis pilotos de televisión con al menos un protagonista asiático, pero solo uno, la comedia de situación "Sunnyside", protagonizada por Kal Penn, pasó a la serie y se canceló después de 11 episodios.

Liu admite que la cosecha actual de espectáculos indica que las cosas están “mejorando lentamente”. Miembro del Writers Guild of America, moderó esa evaluación con un recordatorio de lo difícil que es hacer un piloto de televisión.

Además, la mayoría de estos programas de transmisión no muestran una pareja principal asiática o un conjunto totalmente asiático. La sabiduría convencional que muchos ejecutivos de la industria aún se mantienen firmes es que elegir a un actor blanco como protagonista hará que una serie se identifique con más espectadores, por lo que será más rentable. Liu dijo que la demografía de los espectadores de la red está entrenada para audiencias mayores, que son predominantemente blancas.

“Entendemos eso”, dijo. “Pero también entendemos la importancia de tener programas como 'Fresh Off the Boat' para que no seamos simplemente marginados”.

Un estudio de Nielsen Company encontró que dos tercios de los estadounidenses de origen asiático sienten que no hay suficiente representación asiática en la televisión. Más de la mitad dice que las representaciones que existen son inexactas.

Fue el productor ejecutivo de “The Company You Keep” Jon M. Chu, el director de “Crazy Rich Asians”, quien sugirió que la agente Emma Hill fuera asiático-estadounidense y tuviera una familia en pantalla con un padre coreano-estadounidense y una madre chino-estadounidense. . La familia Hill también es una dinastía política.

El personaje del padre de Kim ante la cámara (James Saito) está vagamente inspirado en el exgobernador de Washington Gary Locke, el primer gobernador asiático-estadounidense en el continente. El exembajador de Estados Unidos en China no tiene una participación directa, pero calificó la conexión de "increíble" en una entrevista con AP.

En roles políticos anteriores, que incluyen servir como secretario de comercio bajo el expresidente Barack Obama, a Locke nunca le faltó confianza en su capacidad de liderazgo. Fue el racismo antiasiático lo que influyó en la forma en que los demás lo percibían y ese era el problema, dice.

En 2003, el FBI se enteró de que era el objetivo de un complot de asesinato por parte de un supremacista blanco y extremista antigubernamental que “específicamente dijo que no hay forma de que un estadounidense de origen asiático pueda ser un gobernador legítimo del estado de Washington”, recordó Locke.

Zhu, de Stand with Asian Americans, dijo que subestimar a los asiático-estadounidenses se remonta al siglo XIX, cuando los trabajadores chinos construyeron los ferrocarriles estadounidenses.

“Asiático-estadounidenses, desde que llegamos a este lugar después de trabajar en el ferrocarril, nos han pagado una fracción de lo que merecemos y se nos ha visto como una especie de trabajadores, pero no como líderes”, dijo Zhu.

Locke cree que ver a asiáticos y asiático-estadounidenses haciéndose cargo en la pantalla tiene un impacto en la vida real.

“El simple hecho de ver a más asiáticoamericanos en todos los ámbitos de la vida, incluso si es ficticio, es importante porque esa puede ser su única exposición (de los espectadores) a los asiáticoamericanos en roles a los que no están acostumbrados”, dijo Locke.

Kim se siente como una "elegida afortunada" porque tiene un asiento en la mesa proverbial con su nuevo estatus de personaje principal. Ver su nombre en la parte superior de la hoja de llamadas es una experiencia completamente nueva. A pesar de la confianza que ahora tiene, a veces persisten las inseguridades que alguna vez esquivaron a esa tímida niña de cuarto grado.

“La mayor parte del tiempo, estoy como '¿Cómo hace todo el mundo esto?' Siento que mi síndrome del impostor suena más fuerte que nunca”, dijo Kim. “Pero sigo adelante porque todo está mezclado con ese sentimiento con el que sueña un niño pequeño”, de ser visto y reconocido como especial.