Ant-Man abre a lo grande en taquilla con 104 millones de dólares por 'Quantumania'

JAKE COYLE | AP

New York, Estados Unidos

La quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel puede haber tenido un comienzo difícil, pero Ant-Man es más grande que nunca en la taquilla.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se estrenó con $104 millones en ventas de boletos a nivel nacional, según estimaciones de los estudios el domingo, superando fácilmente los debuts en taquilla de las dos películas anteriores de Ant-Man. “Quantumania” de Walt Disney Co. agregó otros $121,3 millones en el extranjero para darle al pequeño héroe un lanzamiento mundial de $225 millones.

Es fácilmente la apertura más grande del año hasta ahora. Y “Quantumania” lo hizo a pesar de una recepción atípicamente pobre para la película número 31 del UCM . “Quantumania”, protagonizada por Paul Rudd como Ant-Man, Evangeline Lilly como Wasp y Jonathan Majors como Kang the Conqueror, tiene un 48 % de frescura en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en la única película del UCM clasificada como podrida junto a “The Eternals” ( 47%).

Las audiencias tampoco estaban encantadas con “Quantumania”, dándole una “B” en CinemaScore. “The Eternals” es la única otra película de MCU que recibió un CinemaScore tan bajo.

Esos puntajes plantearán la mayor preocupación para Marvel a medida que continúa desarrollando la fase cinco de la MCU, luego de críticas mixtas para la fase cuatro posterior a "Avengers: Eternals" de la franquicia de cómics. Lo siguiente es “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” en mayo.

Pero con buenas críticas o no, los cines esperan que “Quantumania”, el primer éxito de taquilla del año, sea una señal de lo que vendrá. Después de la agitación de los últimos tres años, hay unos 30 lanzamientos más amplios planeados para 2023.

“Se sentirá casi en las próximas semanas como un entorno cinematográfico previo a la pandemia en términos del mercado”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore. “Esas son muy buenas noticias que vienen de dos o tres años muy tumultuosos. Este es el comienzo de muchos meses para esta industria. Hemos estado en la sala de espera con remanentes como 'Avatar' y otros".

El primer “Ant-Man” se estrenó con $57,2 millones a nivel nacional en 2015, el estreno más pequeño para cualquier película en el UCM. En última instancia, ganó $ 519,3 millones en todo el mundo. Su secuela, “Ant-Man and the Wasp”, debutó tres años después con $75,8 millones y recaudó $622,7 millones a nivel mundial.

China fue vital para ambos lanzamientos, cada uno de los cuales superó los $ 100 millones allí. Pero en los últimos años, particularmente durante la pandemia, menos películas estadounidenses han asegurado estrenos importantes en el mercado chino fuertemente regulado. Desde "Avengers: Endgame" en 2019 no se ha abierto un lanzamiento de Disney simultáneamente en los EE. UU. y China.

Sin embargo, queda por ver si China alguna vez volverá a esos números previos a la pandemia para las películas estadounidenses, especialmente a medida que las tensiones continúan enconándose por el programa de vigilancia de globos chinos. “Quantumania” recaudó $19 millones durante el fin de semana en China.

En su décimo fin de semana de lanzamiento, “Avatar: The Way of Water” de James Cameron permaneció en segundo lugar con $6.4 millones. Con $2,243 mil millones en todo el mundo, la secuela de ciencia ficción de Cameron ahora acaba de superar a "Titanic", actualmente en los cines por su 25 aniversario, como la tercera película más taquillera de la historia. Ahora, solo "Avatar" y "Avengers: Endgame" de 2009 están por encima de "The Way of Water".

En tercer lugar quedó “Puss in Boots: The Last Wish” de Universal, que ha disfrutado de una duración inusualmente larga en los cines como la principal opción familiar desde finales de diciembre. Con $ 5.3 durante el fin de semana, totalizó $ 167 millones a nivel nacional y más de $ 400 millones en todo el mundo.

La película más importante de la semana pasada, “Magic Mike's Last Dance”, se deslizó al cuarto lugar con $5,5 millones. La secuela de Channing Tatum ha recaudado 18,1 millones de dólares en dos semanas.

Solo una nueva película se estrenó ampliamente contra "Quantumania". Open Road y Briarcliff Entertainment estrenaron “Marlowe”, con Liam Neeson interpretando al detective privado clásico de Raymond Chandler, en 2281 ubicaciones. “Marlowe”, sin embargo, solo reunió $ 1.9 millones.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore, con el miércoles a domingo entre paréntesis. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, $104 millones.

2. “Avatar: El Camino del Agua”, $6.1 millones.

3. “El último baile de Magic Mike”, $5.5 millones.

4. “El gato con botas: El último deseo”, $5,3 millones.

5. “Toca la cabaña”, $3.9 millones.

6. “80 para Brady”, $3.6 millones.

7. “Titanic”, $2.3 millones.

8. “Marlowe”, $1.9 millones.

9. “Desaparecido”, $1.7 millones.

10. “Un hombre llamado Otto”, $1.6 millones.