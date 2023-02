Francisca vuelve a responder críticas por su físico en redes sociales: “Ya solté la presión”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La comunicadora Francisca volvió a ser víctima de las críticas negativas en redes sociales. Esta vez, la actriz recibió el comentario de una seguidora que le pidió “darle forma a tu pelo”, a lo que ella respondió diciendo: “Me acabo de levantar. No tengo nada arreglado a esta hora”.

¡Ya solté la presión hace mucho! Y se siente muy bien vivir con esa libertad”, explicó Francisca a otro usuario de Instagram que aplaudió la forma en qué responde a los críticos.

Tiempo antes de tomar la decisión de dejarse el pelo natural en diciembre, la conductora de “Despierta América” ya era cuestionada por otras partes de su cuerpo, como la boca.

En julio de 2022, una persona cuestionó a Francisca por no "hacerse nada en la boca chueca".

¿No te puedes hacer nada en la boca que no se te vea chueca?", fue lo que le escribió un seguidor a Francisca y la dominicana no dudó en responderle orgullosa que le encanta tener la “boca chueca” y ser diferente.

“Pues la verdad es que no, ni me interesa, más o menos es como mi marca. A mí me encanta tener mi boca chueca, me fascina, me hace diferente. Mencióname otra boca chueca por ahí", dijo la actriz.

Fue a través de la opción de preguntas y respuesta de Instagram que alguien le hizo el comentario a la presentadora.

En varias ocasiones la creadora de Mela la Melaza ha tenido que lidiar con ese tipo de comentarios sobre su físico.

Incluso cuando estaba embarazada de su bebé Gennaro, quien hoy cumple un año, la conductora fue víctima de bullying en las redes sociales.

Anteriormente, Francisca, quien fue la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, ha recibido muchos comentarios de gente que la llamaban “fea”.

Sin embargo, siempre ha insistido a las mujeres a no dejarse bajar la autoestima cuando sean tildadas así.

Mucha gente le decía “que era fea, que era vizca, que tengo la boca chueca, que tengo la cara torcida y es una realidad, lo dicen en las redes”, dijo en una ocasión en el programa de Univisión.