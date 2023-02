Zelenskyy “nacido para este momento”, dice Sean Penn en Berlín

AP

Berlín, Alemania

Apenas unas horas antes de que Rusia comenzara su invasión de Ucrania hace casi un año, el actor Sean Penn tuvo su primera reunión frente a la cámara con el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy.

“Era como si se estuviera dando cuenta de que había nacido para este momento”, recordó Penn en una entrevista con The Associated Press en el 73° Festival Internacional de Cine de Berlín el sábado, un día después del estreno en el festival de su documental “Superpower”. ”

Penn y su codirector Aaron Kaufman estaban en Kiev para filmar un perfil del actor cómico convertido en presidente cuando estalló la guerra. Sería la imagen del presidente entrando a la sala para esa primera entrevista que tendría el mayor impacto en Penn.

“Es difícil de explicar, pero hubo una resolución en reacción a algo que nadie había enfrentado antes”, dijo Penn.

En una conferencia de prensa también el sábado, Penn dijo que regresaron al hotel después de la entrevista y que el bombardeo comenzó esa misma noche. Cuando conocieron a Zelenskyy, él tenía “un traje apropiado y una oficina apropiada”.

“La siguiente vez que lo vimos, estaba vestido con camuflaje y su país estaba en guerra”, dijo Penn.

El estallido de la guerra envió al documental por un camino inesperado. La película contiene más entrevistas con el presidente realizadas durante el año pasado.

Después de completar el proyecto, la pareja continuó hablando fuera de cámara. Zelenskyy le otorgó a la estrella de Hollywood, que ha estado involucrada en numerosos esfuerzos internacionales humanitarios y contra la guerra a lo largo de los años, la Orden del Mérito de Ucrania el año pasado. Penn también recibió una placa en una pasarela de Kiev en honor a los líderes mundiales que han mostrado solidaridad con Ucrania.

Penn le dijo a la AP que la gente estaría más sorprendida por el “dominio de los mecanismos de gobierno” de Zelenskyy.

“No solo él, sino todos aquellos de quienes depende, su sentido de mapear el territorio diplomático”, dijo. Está en llamas. Tiene ese don extremo para la política”.

Penn recordó la “civilidad” que vio cuando salió de Ucrania a través de la frontera polaca unos días después de que comenzara la invasión.

“Nadie tocaba la bocina. Nadie estaba tratando de conducir alrededor del otro y tomar y hubo una especie de aceptación tranquila”, dijo Penn durante la entrevista. “Ya sabes, y estas eran familias que estaban siendo separadas. Algunos, la mayoría, siguen destrozados”.

Durante una visita posterior a Ucrania, Penn le prestó uno de sus dos premios Oscar a Zelenskyy y le dijo: “Cuando ganes, tráelo a Malibú”.

“El Oscar está ahí en su oficina y está listo para ser derretido en cualquier momento que él quiera derretirlo”, aclaró Penn en la conferencia de prensa luego de amenazar con oler sus premios en público si Zelenskyy no estaba en el programa de la transmisión de los Oscar del año pasado.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no incluyó un discurso en video del presidente, optando en cambio por un momento de silencio en apoyo al pueblo de Ucrania. Zelenskyy se dirigió a la inauguración de la Berlinale el jueves , exhortando a los artistas y cineastas a expresar su apoyo a Ucrania.

Penn dijo en la conferencia de prensa que el regalo del Oscar se inspiró en su "continua vergüenza hacia el liderazgo de la Academia, la academia cinematográfica, al elegir presentar a Will Smith golpeando a Chris Rock en lugar del símbolo más grande del cine y la humanidad viviente". hoy en su transmisión”.

Los dos Oscar de Penn fueron al mejor actor, en 2003 por "Mystic River" y en 2008 por "Milk". Sus créditos previos como director incluyen "Flag Day", "Into the Wild" y "The Pledge".

Si bien no es inusual que las personalidades del entretenimiento apoyen una causa, "Superpower" ve a Penn viajar hasta el frente de la guerra para hablar con los soldados en las trincheras. Cuando se trata de su impulso y determinación, la estrella no podría decirte de dónde viene eso.

“Podría inventar varias respuestas”, bromeó a la AP. “Es algo en lo que no pienso en última instancia, aunque me lo han preguntado muchas veces. … No tengo las palabras para eso”.