El viacrucis por implantes en senos de Bárbara Bermudo, Alejandra Espinoza y otras famosas

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Bárbara Bermudo se llenó de valentía y público un video que grabó hace varias semanas y entre lágrimas de desesperación contó la “tortura” que vivió por aproximadamente cuatro años, sin saber que lo que estaba afectando su salud se debía al síndrome Asia, enfermedad de los implantes mamarios, lo que la llevó a retirarse las prótesis, con los que tenía 17 años.

La decisión de compartir la experiencia, aunque sea fuerte, va cobrando más fuerza entre las mujeres y Bárbara no es la única famosa que hace partícipe a sus seguidores.

Giselle Blondet, Alejandra Espinoza, Madonna, Carmen Aub y Victoria Beckham son algunas de las celebridades que han hecho pública la decisión de retirarse implantes.

En el caso de Bárbara Bermudo, ella confesó que de los 150 síntomas a los que están expuestos los pacientes de este mal, ella sufre 70. “La enfermedad de los implantes mamarios sí es real”.

“He tocado fondo con el tema de mi salud, confiando que una vez mis implantes salgan de mi cuerpo yo pueda recobrar mi salud”, comentó en su Instagram.

La exconductora de Primer Impacto admitió que lleva 17 años con las mismas prótesis y que “no me enfoqué en obviamente cambiarme los senos, que se supone que lo haga cada diez años” después de dar a luz a sus dos hijas, “casi una detrás de la otra”, provocando que estos se llenaran de sustancias tóxicas.

“Los metales pesados en tu cuerpo pueden generar tantas cosas, tantos síntomas y tantos padecimientos”, agregó.

Giselle Blondet

En enero de 2022, a sus 58 años, Giselle Blondet se retiró los implantes luego de ver resultados positivos en su hija, quien lo hizo antes que ella, además de los constantes dolores que sufría a raíz del síndrome Asia.

“Tengo mucho dolor de cabeza constantemente, cansancio, fatiga, ya he visto muchos casos donde enfermedades como la mía, que es artritis reumatoidea, se relacionan con la enfermedad de los implantes mamarios”, afirmó.

Alejandra Espinoza

Luego someterse a una cirugía para reducir sus senos naturales y colocarse unos pequeños implantes para darle forma a su escote en 2010, la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, regresó al quirófano en 2021 para retirarlos tras sufrir una parálisis facial.

En 2020, Alejandra contó que renovaba sus implantes cada cierto tiempo, pero con la última renovación comenzó a sentir una molestia en su seno derecho.

“Me hice un cambio de implantes y desde que yo me puse los nuevos implantes yo no me sentía bien”, manifestó.

“Sentía que algo estaba mal, que algo estaba raro. Fueron pasando los meses y yo seguía con dolor. Mi seno derecho se comenzó a poner muy duro entonces me empecé a asustar”, añadió.





Madonna

En noviembre de 2020, Madonna anunció que se retiró los implantes de seno, uniéndose a las tantas famosas que en los últimos tiempos han decidido decirle adiós al silicón, en medio de un gran debate por la salud femenina.

El mensaje de la reina del pop en su Instagram fue contundente: “Llama a tus ángeles, invita a tu musa eterna. Deja ir lo que no necesitas y ten certeza de que ya eres perfecto”.

Michelle Renaud

En octubre de 2021, la actriz mexicana Michelle Renaud empleó las redes sociales para explicar cómo se encuentra ante el cambio que sufrió su cuerpo por problemas de salud. “Hoy a casi dos años de haberme explantado gracias a que tenía Breast implant illness (la enfermedad del implante mamario) les puedo decir que amo ser plana, jamás me había sentido tan cómoda con mi cuerpo, con él autoestima tan alto, tan segura de mí”, dijo la artista de 34 años.

Al final concluyó:. “Les recomiendo siempre poner la salud por encima de la estética, pero si desean operarse buscar siempre al mejor doctor e informarse a fondo de todos los pros y contras”.