Karol G abre tercera función en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A casi año de haber vendido por completo las primera dos funciones de su espectáculo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, la cantante urbana Karol G anunció este jueves que se presentará tres veces consecutivas en ese lugar en el mes de marzo.

Las presentaciones de “La Bichota” en la capital boricua tendrán lugar los próximos días 11 y 12 de marzo, sumando a estos, el 10 de marzo. Las boletas para esta última función estarán disponible a partir de mañana a las 10:00a.m., en Ticketera.

Para estos conciertos, Karol prometió a través de un video publicado en sus historias de Instagram que cantará las canciones de su nuevo álbum, “Mañana será bonito”, que será estrenado el 24 de febrero.

“PR, Puerto Rico, ustedes saben, el 11 y 12 de marzo tengo el estadio Hiram Bithorn, que se hizo sold out súper rápido en el momento que lo lanzamos y siempre la gente estuvo preguntando por una fecha más para que todo el mundo le tocara el show, con el nuevo álbum, con nueva música, y bueno, no sé… Me animé y ya vamos por una tercera pues. Mañana sale la venta de la tercera y última fecha del Hiram Bithorn y que de cora ojalá no se lo pierdan porque ya ustedes saben”, expresó.

Carolina Giraldo Navarro, su verdadero nombre, es popular por temas como “Mi cama”, “Culpables”,“Bichota”, "Mamiii", "Provenza", "El makinón", "China", "200 copas", "A ella", "El barco" y "Gatúbela".