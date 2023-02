Vin Diesel, Post Malone y Jewel actuarán en el Juego de las Estrellas

AP

Salt Lake City

Jewel, nativa de Utah y nominada al Grammy, junto con Post Malone y los actores Vin Diesel y Ben Affleck, estarán entre los artistas en los eventos All-Star de la NBA de este fin de semana en Salt Lake City.

Jewel interpretará “The Star-Spangled Banner” antes del Juego de Estrellas el domingo, Diesel dará la bienvenida a los fanáticos y Post Malone realizará un popurrí después de que LeBron James y Giannis Antetokounmpo seleccionen a sus equipos para el juego.

El espectáculo de medio tiempo contará con tres artistas nigerianos: el cantante, compositor y productor ganador del Grammy Burna Boy, el cantante ganador del Grammy y nominado al Oscar Tems y el rapero Rema, que realizarán una actuación con el tema Afrobeats.

Una vez que finalice el espectáculo de medio tiempo, la NBA organizará una celebración para conmemorar el paso de James a Kareem Abdul-Jabbar a principios de este mes para convertirse en el líder anotador de la carrera de la liga.

Jully Black cantará el himno nacional canadiense antes del partido.

Affleck, quien protagoniza la próxima película “Air”, la historia sobre cómo Sonny Vaccaro contrató a Michael Jordan con Nike, presentará a los equipos antes del All-Star Celebrity Game el viernes por la noche.

El grupo The Bonner Family, con sede en Utah, interpretará "The Star-Spangled Banner" antes del partido de Rising Stars el viernes, y luego nuevamente el sábado, junto con "Lift Every Voice and Sing", a veces conocido como el himno nacional negro, en el NBA HBCU Juego clásico de baloncesto universitario entre Southern y Grambling State.