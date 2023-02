Luis Beiro

El metaverso simula la máquina del tiempo. Entraña una nueva aplicación tecnológica abierta al sueño. Y es cierta. Sin moverse de su sitio, el hombre puede transportarse a su pasado, su futuro o aventuras actuales.

El cine masificó al metaverso como arte. A veces lo denominaba como género de “Ciencia Ficción” o “Fantasía”, por su aureola creativa. Siempre lo tuvo presente bajo nombres distintos y realidades cambiantes.

Hoy llega sin disfraces ni sobrenombres en el filme “Everything Everywhere All At Once”, donde su protagonista, Michelle Yeoh, debe involucrarse en una serie de eventos para impedir que su hija la rechace por oponerse a su forma de vida.

Es un filme donde la aventura sabe respirar y se utiliza para el rescate social de dos personalidades que ven el mundo desde el complejo status del emigrante asiático en los Estados Unidos: el llamado país de las oportunidades que no siempre alcanzan quienes más las merecen.

En su escape aventurezco, los directores Kwan y Scheinert aplican diversos recursos tecnológicos para demostrar lo que no necesitan demostrar: que el metaverso es una realidad científica preparada para que el ser humano escape de sí mismo en busca de lo que anhela o en descubrir ocultamientos.

Su protagonista intenta convencer a una oficial de la Oficina Federal de Impuestos de los Estados Unidos y a su séquito de guardianes de seguridad y compañeros de labor.

Dividida en tres partes, la primera y más extensa transcurre dentro de un escenario preparado para una demostración casi fantasmal de artes marciales, recurso insoportable por su uso y abuso indiscriminados. Las otras dos partes intentan menos acción, pero ya el mal está hecho. Al espectador se le acaba la película mucho antes. “Everytrhing Everywhere All At Once", carece de la frescura que Tarantino le imprimió a su dupla de Kil Bill, o como al legendario personaje oriental de Bruce Lee con sus cintas de Kung-fu.

Esta cinta podrá ganar varios premios Oscar como Mejores vestuario, maquillaje, escenografía, decorado y efectos visuales. Sin embargo, a la quinta patadita de defensa personas ya el espectador acusa aburrimiento. Al igual que ciertas obscenidades fuera de contexto y unos gags que solo provocan muecas en vez de risas.

Ficha técnica:

País: Estados Unidos. Duración: 139 minutos. Año: 2022. Dirección y guion: Dan Kwan, Daniel Scheinert. Reparto: Michelle Yeoh, Ke Hoy Quan, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, James Hong y Tallie Medel. Sinopsis: Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura en la que solo ella puede salvar el mundo (Filmaffinity).