El Titanic por dentro: Imágenes inéditas muestran ruinas casi intactas de la embarcación

La icónica proa del Titanic, inmortalizada por James Cameron en su película del 1997, se ve casi intacta, hundida en el fondo del mar, en unas imágenes inéditas de las ruinas del barco grabadas en 1986 y publicadas este miércoles.

El Instituto Oceanográfico Woods Hole de EE.UU. publicó hoy más de una hora de video sin editar de las ruinas del Titanic, grabadas en julio de 1986 con las cámaras del submarino tripulado Alvin y con las de otro aparato similar, Jason Junior, operado de forma remota.

En las imágenes, publicadas en la cuenta de YouTube del instituto oceanográfico, se observan los retos de la embarcación, cubierta de herrumbres y plantas marinas.

El vídeo fue grabado en una expedición que permitió que el ojo humano viera por primera vez los restos de la embarcación que se hundió en el Atlántico norte en abril de 1912.

La proa, que sirvió de escenario en la película de Cameron a una romántica escena entre Rose, protagonizado por Kate Winslet y Jack, encarnado por Leonardo DiCaprio, se observa nítidamente en el video, casi intacta a pesar del pasar de los años.

La publicación del material por parte del instituto estadounidense se da con motivo del 25 aniversario de la película de Cameron.

En septiembre de 1985, un equipo del instituto estadounidense, liderado por Robert Ballard, en cooperación con el centro francés "Institut Français de Recherche Pour L’exploitation de la Mer" (Ifemer), localizó las ruinas del Titanic.

Nueve meses más tarde, en julio de 1986, el equipo estadounidense regresó al lugar y logró grabar esas imágenes.

La duración total del video que se enseñó este miércoles es de una hora y 21 minutos.

Unas 1.500 personas fallecieron en el naufragio de la embarcación que se dirigía de Southampton (Reino Unido) a Nueva York.

La publicación de las imágenes busca conmemorar los 25 años de la Cameron, estrenada en diciembre de 1997 que cuenta la historia de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes de distintas clases sociales que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico.

