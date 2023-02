Maite Perroni revela el sexo del bebé que espera

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La artista mexicana Maite Perroni sorprendió este miércoles a sus fanáticos al mostrar su avanzado estado de embarazo a un mes de haber anunciado que se encontraba en espera de su primogénito.

La cantante y actriz también reveló a la revista Caras que su bebe “va a ser una niña muy amada, consentida y apapachada” a la que “deseo podamos guiarla de la mejor forma”, mientras que su esposo, el empresario Andrés Tovar, aseguró que “siempre quise tener una niña”.

La integrante de la agrupación RBD también contó que se enteró que iba a ser madre en Barcelona cuando, casi un mes antes de su casamiento, comenzó a sentirse diferente después de asistir a la prueba de su vestido de novia, aunque pensó que solo era cansancio y aunque un amigo le advirtió, no lo creyó.

“Al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo: ´Mai, creo que estas embarazada´ y dije: “no, sería muy pronto”, porque además, habían sucedido tantas cosas, que yo creí que estaba cansada y por eso me sentía así. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo”.

“La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”.

El 6 de enero, Tovar y Perroni aprovecharon el Día de los Santos Reyes para anunciar la llegada del nuevo integrante de su familia.

En un video compartido en los perfiles de ambos, la primera escena la protagoniza un tradicional roscón de reyes, un pan mexicano de forma circular especial para esta fecha, que al cortarle un pedazo revela una nota que dice: “Ya somos 3”.

La pareja también mostró un calcetín decorado con un signo de interrogación del que sacaron otro texto esta vez escrito en tercera persona que explica: “Andrés y Maite dejaron su carta bajo el árbol, y su mayor deseo se hizo realidad: ¡van a ser papá y mamá!”.

Finalmente, en el clip, presentan el árbol de Navidad con los nombres de Maite y Andrés y debajo una caja de regalo de color plata que guarda ropa de bebé y un último manuscrito en su interior. “Nos sentimos profundamente agradecidos con Dios y con la vida, por permitirnos formar nuestra familia”, cita.

Después de conocerse hace 20 años, la actriz mexicana confirmó su noviazgo con Tovar el 20 de octubre de 2021 y el 12 de septiembre de 2022 anunció su compromiso.